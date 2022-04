La Cruceña: Narcos operaban desde 2019, los cubren con chivos expiatorios





01/04/2022 - 08:42:19

Página Siete.- Informes policiales y judiciales develaron que personas vinculadas al narcotráfico operaban desde julio de 2019 en el aeródromo La Cruceña, ubicado en el municipio de Cotoca, Santa Cruz. Desde ese tiempo se hizo seguimiento al caso; sin embargo, abogados denunciaron ayer que no se capturó a ninguno de esos narcos ni a sus nexos en esferas del Gobierno y al contrario se detuvo a “chivos expiatorios” para cubrir a esos grupos delictivos. Según el Gobierno y la Fiscalía, basados en informes policiales y judiciales, personas vinculadas al narcotráfico que operaban en el aeródromo La Cruceña, en noviembre de 2019, fueron detenidas, pero “por órdenes superiores” las liberaron en la gestión del entonces ministro Arturo Murillo. Además, informes de inteligencia antidroga develaron que el mismo hecho ocurrió en julio de 2019, y por órdenes del entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, liberaron a los detenidos. La Fiscalía hizo seguimiento al primer caso y abrió una investigación contra autores que liberaron a implicados en narcotráfico; producto de esa indagación hicieron un “megaoperativo” el pasado fin de semana en La Cruceña y detuvieron a 38 personas por tráfico de sustancias controladas, intervinieron hangares y secuestraron 66 avionetas. Según la imputación a la que tuvo acceso Página Siete, entre los 38 detenidos están: tres serenos, 11 estudiantes, tres cuidadores, dos pilotos, dos guardias de seguridad, dos encargados de limpieza, cuatro mecánicos de aviación, dos ayudantes, un soldador, cinco choferes de taxis y motos, un ingeniero y dos comerciantes. Uno de ellos tiene antecedentes por narcotráfico. “Se evidencia que dicho aeródromo y los hangares estarían siendo utilizados para el acopio de combustible (avigas) para posteriormente ser enviados a pistas clandestinas de forma irregular para actividades ilícitas del narcotráfico”, señala la imputación de los 38 sindicados. Además, se sospecha que desde ese aeródromo salían avionetas con destino a Brasil, Argentina y Paraguay. Winter Hinojosa, abogado de algunos imputados, dijo que a los detenidos no se les encontró ni un gramo de droga, tampoco se individualizó su participación; los vincularon para generar chivos expiatorios y tapar a aquellos que operaban desde antes en avionetas con placas clonadas. “La intención es generar un chivo expiatorio para que alguien entre a la cárcel, por lo que se ha visto y se ha estado haciendo hace tiempo”, refirió a Página Siete el jurista. Explicó que los narcotraficantes clonan placas de avionetas legales y, cuando los sorprenden, cambian esas placas por otras. Agregó que en un hangar en La Cruceña, los policías hallaron naves con placas clonadas, pero no aprehendieron a nadie. “Lo que sí es verdad es que en uno de los hangares había dos o tres avionetas de esas clonadas, eso es verdad, pero lo curioso es que de ese hangar no se aprehendió a nadie”, aseguró. Para el jurista, se busca generar confusión entre este caso y otros de gestiones pasadas. Recordó que antes había tres hangares vinculados al narcotráfico, pero los procesos fueron cerrados con resoluciones de rechazo. En ese sentido, el abogado dijo que la mayoría de los hangares y avionetas intervenidas en La Cruceña tienen autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), además hay un puesto de control con dos policías antidroga que vigilan en la zona. Por su parte, Joadel Bravo, exfiscal antidroga, coincidió en que a la mayoría de los 38 detenidos se los usa como chivos expiatorios, ya que no se les sorprendió con drogas, pero si hubiese habido tráfico de sustancias controladas por qué no se aprehendió también a los efectivos de la Felcn que controlan todos los días el aeródromo La Cruceña. Cuestionó que se diga en este caso que todo se inició en la gestión de Dávila y de Murillo con la liberación de narcotraficantes y la devolución de aeronaves, pero hasta ahora no se procese a ninguno de ellos ni a sus nexos. “Nombraron a un fiscal (de esa gestión), el ministro (Eduardo del Castillo) señaló en una conferencia de prensa (a la gestión de Arturo Murillo), por qué no los procesan a ellos, qué tienen que ver las avionetas, los albañiles, los cuidantes, los mecánicos con la corrupción de aquellos (en 2019), porque no los han tocado (hasta ahora por este caso)”, cuestionó. Piden Investigación CC José Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), recordó que hace tiempo pidió que se conforme una comisión mixta en la Asamblea Legislativa para que se investiguen los presuntos nexos del narcotráfico con altas esferas del Estado, puestos aéreos privados y otros, pero no se dio curso. “Las tres gestiones que nosotros hemos identificado que podrían llegar a tener nexos con el narcotráfico que son las gestiones de Evo Morales, Jeanine Añez y Luis Arce”, refirió. El diputado sospecha que el caso Maximiliano Dávila muestra que hay una red que beneficia a narcotraficantes, en la que tienen que ver algunos policías. Dijo que la Fiscalía no garantiza el esclarecimiento de estos casos.