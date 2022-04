Fernando Hurtado: El modelo económico que propaga el Gobierno es del pasado





01/04/2022 - 08:38:07

El Deber.- La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) posesionó hoy al directorio que asumirá funciones para la gestión 2022-2023. Fernando Hurtado, fue reelecto presidente de la institución y en su discurso dijo que el modelo económico que propaga el Gobierno es del pasado. "Viene del tiempo de los altos ingresos. Vemos con preocupación que sigue gastando como si aún tuviéramos los ingresos del 2014", sostuvo. El dirigente sostuvo que el efecto final sobre nuestra economía dependerá, además de la duración e intensidad de la guerra, de la capacidad del Gobierno para adecuar su modelo a las nuevas realidades e implementar políticas que respondan a las necesidades de los hogares y empresas. "Para nosotros, la verdadera redistribución es la que viene por la generación de empleo de mejor calidad y en mayor cantidad", dijo Hurtado a tiempo de indicar que "cada vez que un emprendimiento familiar deja de operar por multas desproporcionadas, fruto de fiscalizaciones abusivas, nos hace más pobres a todos. Y eso es responsabilidad del Gobierno". Asimismo, cuestionó los cupos a las exportaciones: "Ningún boliviano quiere que se pongan cupos a la exportación de urea o gas. Entonces, ¿por qué el Gobierno discrimina al sector privado al imponer cupos de exportación a productos como; por ejemplo, la soya o la carne?". Hurtado también hizo una referencia a la inversión pública versus la privada al indicar que desde 2006, el sector público ha invertido $us 53.00 millones, pero sólo ha producido $us 172 mil millones; es decir apenas logró una relación tres a uno; cuando en el mismo período, el sector privado ha invertido $us 33.000 millones y ha producido $us 290.000 millones, lo que hace una relación de diez a uno. Así, en criterio del dirigente "el Estado debe abstenerse de poner trabas, de competir con empresas públicas dejando a las privadas en desventaja, de interferir con cupos y regulaciones arbitrarias". Señaló que "mientras un Gobierno piensa solo en el corto plazo y en los votos que necesita para seguir en el poder, el Estado perdura en el tiempo y está más allá de las coyunturas. Es de todos!! Por eso, no necesitamos un Gobierno empresario, lo que necesitamos es un Estado amigo de la libre iniciativa, de los emprendimientos y empresas familiares, que aliente la generación de empleo, que facilite la creación de valor y de riqueza". Nuevo directorio La posesión del directorio de Cainco para la gestión 2022-2023 se dio en el Salón Chiquitano de Fexpocruz con más de 500 invitados, entre ellos Néstor Huanca Chura, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, ministra de Planificación del Desarrollo, Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del departamento de Santa Cruz, Jhonny Fernández Saucedo, alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra, Eva Copa Murga, alcaldesa de El Alto, y Luis Barbery Paz– presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Por otro lado, Cainco aprovechó la oportunidad de realizar distinciones a empresas asociadas que se destacan por contribuir al progreso del país. Los galardones Al Mérito Empresarial fueron distinguidos Hugo Landívar Cuéllar, Ismael Maldonado Acebo (Reconocimiento post morten), Paola Chávez Vélez y Patricia Reznicek Falkenstein. Mérito al Joven Empresario para José Miguel Cuéllar Casal y Jorge Belmonte Jiménez. Mérito al Emprendimiento con Impacto Social para Gabriela Flores Terceros y Amelia Solórzano Subelza. Mérito a la Innovación para Víctor Iván López Rueda. Mérito a la Inversión de Impacto para Juan Carlos Zurita Vera. y finalmente a 50 AÑOS Asociado a Cainco a Equipo Petrolero S.A. e Import Export Salvatierra S.A. Directorio de Cainco 2022-2023 Presidente: Ing. Fernando Hurtado Peredo

Primer vicepresidente: Ing. Orlando Javier Vaca Carranza

Segundo vicepresidente: Ing. Ronald Gilberto Mariscal Flores

Tesorero: Ing. Ives De Chazal Velarde

Secretario: Lic. Nicolás Monasterio Paz