Policía prevé recaudar $us 2 millones con la emisión de licencias de conducir en el área rural





01/04/2022 - 08:31:05

ABI.- La Policía Boliviana, en coordinación con el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), prevé recaudar al menos $us 2 millones con la emisión de licencias de conducir en el área rural, recursos que serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura policial en el país, precisó el comandante de la entidad del orden, Jhonny Aguilera. Esa actividad se enmarca en el cumplimiento del Decreto Supremo 4684, que dispone brigadas móviles de la Policía a las poblaciones más alejadas del país, para facilitar el trámite de la licencia de conducir. La norma establece que la fuerza pública, en coordinación con el SEGIP, lleve adelante esa labor por los siguientes 12 meses a partir de abril. “En 12 meses se tiene previsto recaudar 14 millones de bolivianos, cerca de 2 millones de dólares, con los que se pretende fortalecer la infraestructura de la institución, para que el talento humano que sea destinado a puntos del país diferentes a los de su origen, tenga albergue y acogida”, dijo en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV. Indicó que esos recursos también serán invertidos en el gobierno electrónico, la adquisición de computadoras y otros, para agilizar trámites, previa fiscalización realizada por los ministerios de Economía y de Gobierno. “El traslado de los servicios de entrega de certificados médicos y de antecedentes, significará un ahorro para las personas de las áreas rurales, que ya no tendrán que venir a la ciudad para cumplir con estos trámites”, remarcó.