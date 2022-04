Se dilata realización de la Cumbre de Justicia: Lima dice que no tiene sentido sin CC y Creemos





01/04/2022 - 08:28:42

Erbol.- Si bien se preveía realizar la Cumbre de Justicia en marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que no se podrá realizar en este plazo, toda vez que se requiere la participación de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de juristas, organizaciones sociales y actores interesados. “En tanto no logremos que se sienten en la mesa de la transformación de la justicia Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho, no tiene sentido que hagamos un encuentro nacional para definir una política pública de largo plazo”, dijo Lima. Señaló que con ese objetivo ya se han comenzado a tener reuniones informales con las fuerzas políticas y los “actores comprometidos con la transformación de la justicia”, incluyendo juristas independientes y no independientes, sectores sociales y colegios de abogados. “No vamos a hacer una Cumbre que tenga la participación de un solo partido político, necesitamos una cumbre de unidad en la que estén en las tres fuerzas políticas”, recalcó, Lima afirmó que se trabaja para realizar la Cumbre lo más pronto posible, pero reiteró que “no vamos a hacer una transformación de la justicia si no es en unidad de todos los partidos políticos, los movimientos sociales y actores interesados en la transformación de la justicia”. Explicó que la Cumbre no será el escenario para iniciar el debate, sino será un encuentro conclusivo para aprobar una política pública en base a un acuerdo entre todos los actores.