Eva Copa: Quintana opera desde Senkata y Wilma Alanoca negó condecoración para Arce





31/03/2022 - 18:03:04

Página Siete.- La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, reveló este jueves que Evo Morales tiene varios operadores en el país y que uno de ellos es el exministro Juan Ramón Quintana, quien opera desde la zona de Senkata para organizar movilizaciones contra su gestión. Además contó que la concejal Wilma Alanoca rechazó que se entregue una condecoración al presidente Luis Arce. “En El Alto, y esto es una verdad que todos lo saben, el señor (Evo) Morales tiene muchos operadores aquí, el señor (Juan Ramón) Quintana opera desde Senkata, él tiene su oficina en Senkata donde opera para hacer movilizaciones, para desacreditar la gestión. La señora (Wilma) Alanoca, que es la exministra también, quien inventa que hemos hecho recortes, ni siquiera tiene información real, no asiste”, reveló la Alcaldesa en entrevista con Compañera. Ante la consulta de si puede confirmar que el exministro tiene oficinas en la zona alteña de Senkata, respondió que sí y que hubo movilizaciones en ese sector como, por ejemplo, el miércoles un grupo de 20 personas bloqueó las afueras de la Alcaldía para decirle que “por obligación”, les tienen que dar oficinas. “De ninguna manera, antes tal vez se repartían las pegas y decían 'esto me toca a mí y esto a ti'. Aquí todo es meritocráticamente, y como corresponde y como dice la ley, por lo tanto, no nos vamos a prestar a chantajes”, enfatizó. Continuó que otra de las "operadoras" de Morales es la concejal Alanoca, quien hasta se opuso a aprobar la condecoración para los dos mandatarios del país, bajo el argumento de que el proceso administrativo fue “incorrecto”. “Para el aniversario de marzo, nosotros hacemos una condecoración a las altas autoridades y ella (Wilma Alanoca) se negó a aprobar la condecoración para el presidente (Luis) Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, siendo del mismo partido. Imagínese dónde llega el ala extrema del MAS solamente por no reconocer que han perdido”, observó. “No estoy mintiendo, pueden entrar a la pagina web del Concejo, ahí están todas las sesiones grabadas y ustedes pueden ver cómo la concejala se ha opuesto (…). Siempre hubo pugnas, ya que el ala radical no acepta derrotas ni aprende de los errores del pasado”, manifestó. Las afirmaciones surgieron en un contexto sobre el tema de la inseguridad ciudadana en la urbe alteña, para el cual señaló que hay zonas que no dejan que la Alcaldía trabaje con sus diferentes programas, y sobre el cual el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, será interpelado el próximo 20 de abril.