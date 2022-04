Tribunal deniega Acción de Libertad a Jeanine Añez que sufre pérdida de memoria





31/03/2022 - 17:47:48

Erbol.- El Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal de La Paz determinó denegar la Acción de Libertad que interpuso Jeanine Añez, en demanda de resguardar sus derechos y se garantice su salud en el marco del juicio por el caso denominado “golpe de Estado II”. La Acción de Libertad se presentó después de que el pasado lunes, durante el juicio realizado de manera virtual, la audiencia se continuó desarrollando a pesar de la ausencia de Añez, que en medio del acto procesal sufrió una crisis y tuvo que ser atendida. El recurso fue presentado contra el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, el cual lleva adelante el juicio por el caso “golpe II”, con demandas como permitir la salida médica de Añez, respeto a sus derechos y que se prohíba el amedrentamiento a abogados y familia. Tras la audiencia, el Tribunal determinó por unanimidad denegar la tutela a Añez. En su intervención, Añez denunció que ha sufrido tortura psicológica muchas veces, incluso con evaluaciones médicas forzadas y realizadas por profesionales que no gozan de su confianza. Reveló que no tiene recuerdos de lo ocurrido en la audiencia de juicio del lunes, cuando tuvo una crisis. “No recuerdo en qué momento me bajaron. Cuando ya yo tengo noción del tiempo, ya yo estaba nuevamente mi celda, yo no sé si eso será producto de una secuela de todo lo que las deficiencias de salud que he tenido durante todo este tiempo de origen nervioso”, manifestó. Señaló que, según le dijo una profesional, el episodio que atraviesa le genera muchísima preocupación. “No me esperaba ya tener una pérdida de memoria, me imagino yo de que eso también es como consecuencia del estrés muy alto”, agregó. Añez ratificó que es inocente y que es procesada porque no existe independencia judicial en el país.