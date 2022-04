Escándalo de Will Smith: Ahora puedo salir sin peluca y la gente no asumirá que tengo cáncer





31/03/2022 - 17:11:14

BBC.- Una mujer que ocultó su alopecia durante 17 años dijo que se sentía más segura de salir sin peluca después de que la polémica de los Oscar creara conciencia sobre el problema. Laura Mathias, de 30 años, de Essex, en el sureste de Reino Unido, dijo que esperaba que otras personas calvas pudieran mostrarse orgullosas tras la broma de Chris Rock y la reacción de Will Smith. "Lo positivo de este horrible incidente es que mucha más gente sabe acerca de la alopecia", comentó Mathias. "Normalmente me pongo muy ansiosa cuando salgo sin peluca. Pero ahora siento que suficientes personas saben sobre esta condición y no asumirán que tengo cáncer, o alguna otra enfermedad, y me mirarán con lástima". Impacto en las personas con alopecia La imagen de Will Smith abofeteando a Chris Rock en el escenario en la ceremonia de los Oscar ha sido vista millones de veces y provocó múltiples conversaciones sobre la condición. El comediante hizo una broma sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, quien se había rapado la cabeza debido a la alopecia. En su cuenta de Instagram, donde relata cómo es vivir con alopecia, Mathias señaló que la violencia del actor no era aceptable. Dijo que Will Smith hizo lo correcto al dejar en claro que bromear sobre la pérdida de cabello de su esposa no era apropiado, pero que hubiera desado que lo hubiese hecho con palabras. "Aunque este fue un incidente realmente horrible, ha sido muy importante para la comunidad de personas con alopecia. Estoy tan feliz de ver que finalmente la gente se pregunta '¿qué es la alopecia?'", señaló Mathias. Y añadió: "Estaba tan orgullosa de ver lo glamorosa que se veía Jada y el hecho de que simplemente respondió con los ojos en blanco a la broma, realmente sale de esto con tanta dignidad".



Diagnóstico Mathias tenía 12 años cuando fue diagnosticada por primera vez, y los médicos le dijeron que su pérdida de cabello fue provocada por el estrés del divorcio de sus padres. Ella dejó de ir a la escuela durante seis meses porque le daba mucha vergüenza y decidió comprarse una peluca antes de regresar. La joven cuenta que no podía hacer ejercicio ni ir a parques temáticos por miedo a que se le cayera, y tuvo un ataque de pánico mientras se preparaba para la boda de un amigo. Durante el confinamiento decidió quitarse la peluca en público por primera vez. "No me la quité en público durante 17 años, pero la pandemia cambió las cosas para mí", dijo. "Empecé a compartir imágenes mías en internet sin mi peluca, pero siendo completamente honesta, me he sentido más segura posando para fotos sin ella que yendo a las tiendas. Ahora espero cambiar eso". A Mathias, la idea de interactuar como una mujer calva todos los días todavía la asusta, pero cuenta que está "trabajando en ello". "He desperdiciado demasiado tiempo de mi vida estando ansiosa por eso", dijo y concluyó: "Esta broma corría el riesgo de arruinar la confianza de muchos, pero en realidad ha tenido el efecto contrario. La gente tendrá que pensar dos veces cuando más de nosotros salgamos sin nuestras pelucas".