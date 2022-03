Video: El dramático momento en que un joven cae al vacío desde una atracción mecánica en Orlando y muere





31/03/2022 - 14:09:23

Infobae.- Tyre Sampson, un joven de 14 años que se escontraba de viaje en la Florida con su equipo de fútbol americano, murió al caer de una flamante atracción mecánica en uno de los parques de diversiones de Orlando. En las últimas horas se conoció un impactante video donde se ve el momento en que el joven se desprende de la Orlando Free Fall, uno de los juegos del ICON park, inaugurado en diciembre de 2021. El accidente ocurió a las 11 de la noche del 24 de marzo, en la atracción que era promocionada como la caída libre más alta del mundo, que llevaba a los participantes sentados en círculo hasta los 131 metros de altura y desde allí descendían a gran velocidad. En el video se ve como cerca del mitad del recorrido Tyre se desprende de su asiento y cae al vacío. De acuerdo a los testigos, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al joven a un hospital cercano donde falleció por las heridas del golpe. Su padre, Yarnell Sampson, contó al canal Fox 35 Orlando, que su hijo era un joven estudioso, integró el cuadro de honor en su escuela y soñaba con jugar fútbol profesional en la NFL. “La temporada pasada tuvieron una buena temporada de fútbol. Fueron a las nacionales. Podría haber sido un viaje de reclutamiento. Era un jugador de equipo. Era el tipo de joven que se quitaría la camiseta y te la daría”, contó su padre. “Vi el video de mi hijo cayendo y no podía creerlo. Mi vida se detuvo. Quiero saber qué sucedió realmente. Saber por qué nos han quitado a un joven de 14 años con un futuro brillante”, afirmó en diálogo con CNN. Sampson contó que su hijo se asustó durante el ascenso del Free Fall. “Entró en pánico cuando estaba subiendo me contaron sus amigos. Cuando despegó el viaje, fue cuando se sintió incómodo. Fue entonces cuando comenzó a enloquecer”, contó. Incluso, según el padre del menor, Tyler llegó a alertar que algo podría pasarle. “Le dijo a su amigo: ‘No sé, hombre. Si no lo logro, por favor dile a mi mamá y a mi papá que los amo’. Para que él diga algo así, debe haber sentido algo”. La atracción fue cerrada mientras el incidente es investigado por la policía de Orlando que intenta dilucidar si se trató de un accidente por una acción no permitida del menor o hubo errores o mala gestió por parte del parque de diversiones. “Esta familia está conmocionada y con el corazón roto por la pérdida de su hijo”, dijo a la CNN Ben Crump, uno de los abogados contratados por los padres del menor. “Este joven era el tipo de hijo que todo padre espera: un estudiante de cuadro de honor, un aspirante a atleta y una persona de buen corazón que se preocupaba por los demás. No hace falta decir que su familia está absolutamente devastada”. Su colega Bob Hilliard agregó: “Las familias tienen derecho a esperar que estos parques temáticos nacionales, que ganan millones de dólares, mantengan a sus hijos a salvo y pongan esa seguridad por encima de todo”.