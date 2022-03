Lidia Patty obligó a Galindo a cambiar de planes al anunciar su postulación a la misma hora





31/03/2022 - 12:32:59

Erbol.- Si bien había anunciado que iría este jueves por la mañana a la Comisión que recibe las postulaciones para la Defensoría del Pueblo, la activista María Galindo realizó un cambio de planes, motivada porque Lidia Patty anunció que haría una caravana a la misma hora para presentar su candidatura. Galindo tomó la decisión al considerar que, con la caravana de Patty, el MAS busca generar un antagonismo y griterío entre ambos bandos. Afirmó que no es una coincidencia que la exdiputada haya determinado hacer su postulación a la misma hora. En su programa radial, manifestó que todas y todos estamos cansadas de manipulaciones, en particular en una situación de grave crisis de los derechos humanos. Denunció que, incluso, en su concentración anterior en la plaza San Francisco, el MAS envió a gente a gritar contra ella. Galindo explicó que hace el anuncio de cambio de planes a última hora, porque de haberlo hecho antes está segura que el MAS también cambiaría planes. “Que vaya nomas Lidia Patty, con lo que tiene encima, con las ideas que tiene, con el currículum que tiene”, agregó. Sin asegurar que postulará a Defensora, Galindo mostró que tiene su carpeta con sus documentos y propuesta. Aclaró, sin embargo, que no está suspendiendo su acto, sino que está demorado. “Guarden su pasankalla, porque no es que queda suspendido el acto, sino que queda demorado porque conmigo no van a jugar, yo soy una persona que no formo parte de su círculo sucio”, aseveró. “No les digo que no me molestó cambiar de planes, pero poquito sí, porque dices cuándo van a aprender los del Movimiento al Socialismo a entender lo que es el respeto a una sociedad, creo que no lo van a aprender, bueno ni modo”, finalizó. Entretanto, Lidia Patty se concentraba con sus seguradores en la plaza San Francisco para ir en caravana a presentar su postulación. Desde el equipo de María Galindo se convocó al acto para el viernes a las 9:30 de la mañana, en el Tribunal Departamental de Justicia.