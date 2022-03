A Etcheverry le gustaría dirigir a la selección y se halla capacitado para clasificarla al Mundial





31/03/2022 - 08:32:03

Diez.- Un día después de haber criticado al técnico brasileño, Tite, por sus referencias sobre el fútbol en la altura, el exastro Marco 'Diablo' Etcheverry dijo este miércoles que le gustaría dirigir a la Verde. "Tengo licencia de entrenador desde 2004. Me encantaría dirigir a la selección. Es mi sueño", sostuvo el ex mediocampista del DC United ante la consulta de un periodista de la red Cadena A. "Hay que esperar. Y sí, me hallo capaz de clasificar a Bolivia a un Mundial. Me encantaría hacerlo. Sería un orgullo y un sueño", agregó el mundialista con la selección en 1994 y que en junio de este año será distinguido por la Federación Estadounidense de Fútbol por su trayectoria en ese país. Bolivia no participa en una copa del mundo desde Estados Unidos 1994, cuando no pasó de la fase de grupos. Ese fue el único Mundial al que el país accedió jugando eliminatorias. En 1930, participó como invitado mientras que en 1950, logró clasificarse después del retiro de Argentina y Perú de las eliminatorias.