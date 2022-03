Un secretario, dos directores y un gerente fueron apartados del Municipio desde el inicio de la gestión de Jhonny





31/03/2022

El Deber.- Este miércoles el alcalde Jhonny Fernández indicó que ha pedido a los subalcaldes que pongan su cargo a disposición y que similar pedido se realizará a secretarios y directores. Desde Comunicación manifestaron que no existe una fecha para presentar al nuevo gabinete o al nuevo equipo de subalcaldes que acompañará al burgomaestre en su gestión. Eso sí, anunciaron que el 4 de mayo se rendirá el informe del primer año de gestión. Apartados del cargo Desde que Fernández asumió funciones, un secretario y dos directores: Raschid Guardia (Desarrollo Humano), Ever Mérida (Asuntos Jurídicos) y Alcides Arana (Recursos Humanos) han sido retirados. A ellos debe sumarse el exgerente de la empresa municipal desconcentrada Emacruz, Víctor Hugo Peralta. El primero en ser apartado de su cargo fue Arana, en octubre de 2021, debido a una denuncia de violencia doméstica contra su pareja. El siguiente fue Guardia, el pasado 24 de enero, cuando circuló un audio en el que se refería a una mujer de manera misógina. Mérida fue apartado de su cargo un mes después, el 25 de febrero debido a denuncias de acoso sexual. En tanto que le llegó el turno a Peralta el 25 de marzo, después de que el contrato de aseo urbano fuera anulado por segunda vez, después de haber sido adjudicado. A ellos deben sumarse dos funcionarios que fueron retirados de la Alcaldía, en agosto y septiembre de 2021, respectivamente, por haber agredido físicamente a sus parejas. Otro secretario que ha sido salpicado por denuncias es Roberto Vargas (Salud), quien es acusado por la diputada Luis Nayar por la supuesta compra con sobreprecio de siete toldos. La denuncia fue presentada a la Fiscalía el pasado 9 de marzo; mientras que el pasado 29 de marzo la Felcc acudió a las oficinas de la Secretaría de Salud para requerir información. En tanto que, los subalcaldes de los distritos 3, 9 y 14 han recibido denuncias de los vecinos que han exigido su cambio. En el primer caso supuestamente por promover juntas vecinales paralelas, que apoyen su gestión, y no atender a las demandas de personas de diferente filiación político-partidista, lo que ocasionó una trifulca el pasado 24 de marzo. "Las necesidades de los vecinos no se resuelven a patadas y puñetes; estos que discriminan a quién atender, deben irse de la función pública", había dicho la concejal Lola Terrazas, sobre esa violenta situación En el caso del distrito 9, el subalcalde fue acusado en noviembre de 2021 por el concejal Federico Morón, de abrir ilegalmente un camino que está en otro municipio y en colindancia con el territorio de su distrito. Mientas que en el distrito 14, los pobladores acusaron a la subalcaldesa de no ir a trabajar y de dividir a la dirigencia vecinal. Pidieron su cambio el 15 de marzo. Temas que queman El concejal Federico Morón denunció en enero de este año, por medio de sus redes sociales y con un audio, una supuesta red de extorsión a propietarios de bares y boliches, en la que estaría implicada la dirección de Espacios Públicos y Expendio de Bebidas Alcohólicas. La situación es 'vox populi' entre los propietarios de este tipo de negocios, que indican que deben pagar una ‘mensualidad’, de entre Bs 300 y Bs 2.000 para que puedan funcionar “sin ser molestados”, como indica uno de ellos, que prefiere no ser identificado por temor a represalias. El espacio público tomado por comerciantes ambulantes es otro de los dolores de cabeza del Municipio que, a través de Seguridad Ciudadana hace operativos para despejar las calles, con pocos resultados, pues los comerciantes vuelven a asentarse. Los concejales opositores Manuel Saavedra y José Alberti fueron muy críticos con este tema, en entrevista con EL DEBER Radio, el pasado 26 de marzo, Saavedra se refirió a la ocupación de espacios públicos en mercados como una mafia, mientras que el concejal José Alberti la atribuyó a "un pacto entre UCS y el MAS" que, según dijo, está al mando de la Dirección de Mercados. En semanas anteriores operativos efectuados en el sector de venta de electrodomésticos de La Ramada terminaron con enfrentamientos y tres heridos. Este martes 30 habían recuperado el camellón central que lleva hacia el Obelisco en el Plan 3.000, que permanecía con guardias municipales como custodios, pero con conflictos de por medio. El BRT y la Ley de Transporte es otro de los temas sin resolver. La promesa de un proyecto de esa ley para mediados de marzo no se cumplió. A ello hay que añadirle la falta de mantenimiento de las vías, como acusa Mario Guerrero, dirigente de los transportistas que, en entrevista con Unitel, mencionó que están ‘abandonadas’ y que hace falta presencia municipal. Por otro lado, la denuncia por cobros irregulares en la Secretaría de Administración Tributaria terminó con el alejamiento de un funcionario, el pasado 16 de marzo, pero existen otras denuncias contra otro que estaría involucrado con desfalcos en entidades financieras, según denunció Morón. Finalmente, el contrato del aseo urbano, que fue anulado el 25 de marzo por segunda vez después de ser adjudicado, y la incertidumbre sobre lo que sucederá en el periodo de transición es un tema que pone en jaque al Municipio.