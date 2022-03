Evismo envalentonado dice que acabará con las voces disidentes





31/03/2022 - 08:26:00

Página Siete.- Luego de la concentración de Oruro, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), cercanos al expresidente Evo Morales, manifestaron que acabarán con las voces disidentes dentro de ese partido y que están en contra de que quienes buscan fraccionar a ese frente y conspiran contra su directiva nacional, que es presidida por el exmandatario. “Vamos a acabar con esas voces (disidentes). Siempre ha habido ese tipo de voces, siempre ha habido personas que se han alejado. Cuando el instrumento no satisface sus apetitos personales, políticos o económicos han empezado a hablar mal del MAS. Siempre hemos enfrentado”, sostuvo el senador Leonardo Loza, jefe de bancada del partido oficialista. En la concentración del martes, cuando el MAS celebró 27 años de vigencia, todos los oradores se esforzaron por mostrar unidad, ello, pese a las fracturas que se registran dentro de sus filas, las cuales son apuntaladas por el bloque que pide renovación en la dirección nacional de ese partido. Loza anunció constantes reuniones, evaluaciones y toma de decisiones para “resguardar la unidad” del MAS. Héctor Arce, diputado del MAS por Cochabamba, manifestó que quieren militantes del MAS que por encima de todo pongan a la patria y el interés colectivo. “La unidad que venga desde el corazón, no hipocresía. Queremos militantes que, por encima del interés personal, por encima de una pega, por encima de esos resentimientos que vemos con cierta frecuencia a través de los medios, debe primar el interés por la patria, el interés colectivo, el interés comunitario”, dijo. El legislador manifestó que el MAS es una “gran familia” y anticipó que están en contra de quienes intentan “fraccionar” a ese partido y conspiran contra su dirigencia nacional. El diputado Rolando Cuéllar, uno de los impulsores de la renovación en el MAS, sostuvo que aquello es irreversible. “Vemos alcaldes jóvenes, vemos asambleístas, diputados colegas jóvenes, nuevos actores políticos y la renovación ya está en el MAS”. Respecto al tema de la renovación, Loza sostuvo: “El liderazgo es algo propio, es algo natural. No es una imposición, no es a la fuerza, no es de la noche a la mañana. El liderazgo es algo nato que sale particularmente. El liderazgo te pilla, quizás joven en viejo, pero te pilla”. Fractura en el MAS Expulsión • El 16 de marzo, el diputado Rolando Cuéllar fue expulsado por cuestionar a la directiva nacional de ese partido, que preside el expresidente Evo Morales. Bloque • El 17 de marzo se conoció que a la dirección departamental del MAS Santa Cruz, que pide congreso para renovar la directiva, se sumaron las Bartolinas de Santa Cruz y sectores del masismo en Beni.