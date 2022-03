El INE proyecta un crecimiento de 767.000 personas desde 2012 para Santa Cruz





31/03/2022 - 08:06:11

El Deber.- Santa Cruz cuenta con 767.679 habitantes más que en 2012, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). De mantenerse la tendencia, para este año el departamento contará con 3.425.339 personas. En el último Censo de Población y Vivienda, en todo el departamento fueron contabilizadas 2.657.720 personas. A decir de los expertos, esos datos son incorrectos porque fueron tomados en base a la cartografía utilizada en el censo de 2001. En caso de que no haya actualización, se mantendrán cifras inexactas. El economista y miembro de la Comisión Impulsora del Censo, Teófilo Caballero, explicó que actualmente estas 767.679 personas “que no están en la foto, pero sí existen porque están en las proyecciones del INE”, están viviendo en Santa Cruz y demandan bienes públicos, exigen obras y piden mayores espacios en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, entre otras demandas. “Esa cantidad de personas se debe al proceso de migración que se ha registrado en los últimos años hacía Santa Cruz, y también al crecimiento poblacional interno, que vienen a ser los recién nacidos”, dijo. Por otro lado, observó que aún no se cuenta con una cartografía actualizada de los nueve departamentos que fue uno de los grandes problemas del censo de 2012 y, por lo cual, se tuvo que recurrir a una cartografía desactualizada. Recordó que en esa oportunidad los resultados fueron modificados en, por lo menos, dos oportunidades. En un primer informe Santa Cruz tenía una mayor población que La Paz, pero en un segundo informe fue La Paz la que tenía un mayor número de habitantes. “Todos esos errores se debieron a que no se tenía un mapa cartográfico actualizado”, complementó. Sobre este mismo punto, el director del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), Juan Pablo Suárez, agregó que uno de los problemas se debió a la omisión censal, donde comunidades y barrios enteros no pudieron ser censados. “La cartografía es lo principal porque es una especie de precenso. Se tiene que ir predio por predio para conocer las zonas y eso servirá para identificar, por ejemplo, cuántas boletas tiene que llevar el encuestador y a cuántos inmuebles debe ir”, detalló. Movilización suspendida La Comisión Impulsora del Censo suspendió para el martes 5 de abril la movilización que tenía prevista realizar ayer para “exigir” al INE una información completa sobre la Ruta Crítica del Censo y conocer en qué estado se encuentra la actualización cartográfica. La movilización fue postergada debido al mal tiempo. Anteriormente, Humberto Arandia, director del INE, señaló que esta movilización se encuentra “fundamentada en mentiras y dobles discursos”. Además, calificó al rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, y al presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, como personas con “doble moral”. Por su parte, Cuéllar dijo que pareciera que se quiere ocultar algo “porque no quieren una apertura a las instituciones que tienen la formación académica y que pueden fiscalizar el trabajo del INE”.