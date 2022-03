Hassenteufel sobre inhabilitación de Evo: cumplimos nuestro deber y aplicamos la norma constitucional





30/03/2022 - 20:18:32

El País.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, aseguró que los vocales que emitieron una resolución de inhabilitación a la candidatura de Evo Morales el 2020, lo hicieron en el cumplimiento de su deber y en aplicación de la norma constitucional. “Debería decir algo que me parece importante, los vocales que aprobamos esa resolución, lo que hicimos fue cumplir nuestro deber, primero; segundo, fue aplicar la norma constitucional, hasta donde sabemos el tema de la residencia todavía está muy bien y claramente descrito en la Constitución Política del Estado”, declaró la autoridad a la ANF. El TSE mediante una resolución de sala plena inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales como senador por el departamento de Cochabamba, decisión que fue validada por la Sala Constitucional Segunda de La Paz en septiembre de 2020. El caso fue en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre, que después de más de un año publicó en su portal una decisión contraria a los jueces constitucionales de La Paz, en su fallo estableció que al inhabilitar a Morales como candidato se violaron los derechos de la exautoridad y que debía ser indemnizado. La exautoridad anunció asumir acciones legales contra los vocales que lo inhabilitaron. Sin embargo, Hassenteufel que es parte de los vocales que tomaron esa decisión dijo que “esperemos que este tema no avance en otra línea y otras áreas. Confiamos en que todos vamos a recuperar la racionalidad para mantener la paz, la tranquilidad en el país y en el Órgano Electoral”. El presidente del TSE insistió en que tiene confianza en que “no vamos a llegar a eso (a un proceso). Tengo confianza en que eso no va a avanzar”, afirmó en un breve contacto con la ANF. Consultado sobre si su resolución se sustentó legalmente, Hassenteufel respondió: “Por supuesto, son decisiones que se adoptan en el marco de la normativa vigente, podría darse el caso alguna vez de que uno haga una mala interpretación, pero eso no debe ser considerado un delito”.