Por instrucción de Jhonny Fernández, subalcaldes ponen su cargo a disposición





30/03/2022 - 20:11:57

Página Siete.- Por una instructiva del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, los 15 subalcaldes de ese municipio pusieron sus cargos a disposición. En los próximos días se evaluará si ellos son destituidos o ratificados en sus funciones. “El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra informa que por instructiva del alcalde Jhonny Fernández, los subalcaldes han puesto su cargo a disposición, ya que la máxima autoridad hará una evaluación de la gestión para determinar la acción que tomará con sus colaboradores”, se lee en un comunicado oficial de la Dirección Municipal de Comunicación. La información fue dada a conocer la noche del martes por el burgomaestre, quien afirmó que en el municipio "no había subalcaldes". "Queridas y queridos amigos, entonces ya saben, no hay subalcaldes ya, en toda la ciudad no hay subalcaldes, todos renunciaron ya. Ahora viene la renuncia de los directores”, declaró Fernández en un acto público. No obstante, desde la Dirección de comunicación se aclaró: “Mientras se realiza este proceso, los subalcaldes continúan trabajando de acuerdo con sus obligaciones y atendiendo las peticiones de los vecinos en los 15 distritos municipales”. El 16 de marzo, un grupo de vecinos bloqueó del ingreso al vertedero exigiendo la destitución de la subalcaldesa del Distrito municipal 14, Cantón Paurito. En ese entonces, la primera autoridad edil se comprometió en ejecutar una restructuración de su gabinete y del equipo de colaboradores cercanos, entre ellos los 15 subalcaldes.