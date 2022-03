El observatorio solar más antiguo de América fue construido por una civilización desconocida anterior a la era Inca





30/03/2022 - 18:10:37

Infobae.- Mucho antes de que los incas llegaran al poder en Perú y comenzaran a celebrar a su dios sol, una civilización poco conocida estaba construyendo el observatorio astronómico más antiguo conocido en las Américas. Si bien no son tan antiguas como Stonehenge, estas ruinas, conocidas como Chankillo, se consideran una “obra maestra del genio creativo humano “, con características únicas que no se ven en ningún otro lugar del mundo. Ubicado en el desierto costero de Perú, el sitio arqueológico contiene una hilera de 13 torres de piedra, que juntas trazan el horizonte de una colina, de norte a sur, como una sonrisa dentuda. Aparte de esta notable estructura, conocida como las Trece Torres, las ruinas del observatorio también incluyen un complejo de tres paredes en la cima de una colina llamado Templo Fortificado y dos complejos de edificios llamados el Observatorio y el Centro Administrativo. Completado hace más de 2.300 años y abandonado en el primer siglo de la era cristiana, el sitio ha permanecido como un misterio para los viajeros durante siglos. Solo cuando comenzaron las excavaciones oficiales a principios del siglo XXI, los arqueólogos se dieron cuenta de lo que estaban mirando. Contra un paisaje desértico árido ya plena luz del día, las estructuras de piedra de la cima de la colina, que se extienden aproximadamente 300 metros, no parecen gran cosa. Pero es otra historia el amanecer y el atardecer. Cuando el Sol sale por el este, un orbe de luz emerge en algún lugar a lo largo de la cresta de las torres. A medida que avanza el año, también lo hace la posición del amanecer, casi como si la luz pasara el hilo dental por el horizonte lleno de dientes. En el solsticio de verano, por ejemplo, el amanecer emerge a la derecha de la torre más a la derecha. Mientras que en el solsticio de invierno, el amanecer emerge a la izquierda de la torre más a la izquierda. Las Torres de Chankillo se colocaron con tanto cuidado que cuando un espectador se para en un punto de observación específico debajo de la cresta, puede predecir la época del año dentro de dos o tres días basándose solo en el amanecer o el atardecer. El punto de observación que mira al oeste hacia la cresta, esta es la estructura del Observatorio, utiliza la puesta del sol. En lo que se cree que es el punto de observación este, todo lo que queda es el contorno de piedra incompleto de una habitación, pero está en una ubicación simétrica y habría utilizado la salida del sol. El equinoccio de septiembre, por ejemplo, se define cuando el Sol se pone entre la sexta y la séptima torre, como se muestra en la imagen a continuación. Apenas se conoce la antigua civilización que diseñó el observatorio solar, pero habría sido una de las culturas más antiguas de América. De hecho, esta cultura es anterior a la cultura Inca, que también se destacó en astronomía, por más de 1.000 años. Debido a que las ruinas de Chankillo atribuidas a esta civilización se encuentran en el desierto costero entre el río Casma y el río Sechín en Perú, los constructores originales ahora se conocen como la cultura Casma-Sechín. Al igual que los Incas, esta civilización probablemente habría considerado al Sol como una deidad de algún tipo. Las escaleras que conducen a cada torre sugieren fuertemente que el sitio alguna vez fue utilizado para rituales. Según las excavaciones arqueológicas, el observatorio probablemente se construyó entre el 500 y el 200 a.c., luego, por alguna razón, el sitio fue abandonado y las torres se deterioraron. En su apogeo, los arqueólogos dicen que las estructuras habrían sido revocadas de amarillo, ocre o blanco y pintadas con grafitis o huellas dactilares. Sin embargo, incluso cuando se les quitó la decoración y se desmoronaron, los restos de estas torres de piedra todavía registran fielmente los días del año. Ahora se están realizando esfuerzos de conservación para mantener la precisión del calendario antiguo. En 2021, el Complejo Arqueoastronómico de Chankillo se unió oficialmente a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su excelente artesanía y su visión de la cosmovisión de las sociedades antiguas. “A diferencia de las alineaciones arquitectónicas sobre un solo objetivo astronómico que se encuentran en muchos sitios antiguos de todo el mundo, la línea de torres abarca todo el arco solar anual de salida y puesta como se ve, respectivamente, desde dos puntos de observación distintos, uno de los cuales todavía es claramente visible arriba tierra”, dice la descripción de la UNESCO. “El observatorio solar de Chankillo es así un testimonio de la culminación de una larga evolución histórica de las prácticas astronómicas en el Valle de Casma”.