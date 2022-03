Salud recomienda vacunación y bioseguridad como medidas para combatir subvariante BA.2 del covid





30/03/2022 - 17:28:18

El Ministerio de Salud y Deportes recomendó a la población mantener permanentemente las medidas de bioseguridad y vacunarse contra el COVID-19, que ayudan a mitigar la presencia de subvariantes como la BA.2 que afecta a regiones de Europa, que aún no está presente en Bolivia, afirmó este miércoles la directora General Ejecutiva del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Inlasa), Evelin Fortún. “A pesar de tener una desescalada de casos en nuestro país, debemos mantener las medidas de bioseguridad, también es importante señalar que la BA.2 es considerada una variante en investigación puesto que en efecto genera una mayor cantidad de casos, es más contagiosa; sin embargo, se pude contener de manera sustancial si es que hemos mantenido los procesos de vacunación”, expuso la autoridad. Fortún explicó que la subvariante BA.2 es parte de la familia de la Ómicron, tiene la particularidad de ser aún más contagiosa; empero, es menos letal, aunque se mantiene en investigación los efectos de la misma y dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó mantener alerta permanente. La funcionaria en salud remarcó que hasta la fecha no se ha reportado la presencia de la subvariante en el país; pero, los análisis son constantes y reveló que durante esta jornada se iniciará un nuevo proceso de secuenciación, información que será reportada en los siguientes días. “En el último informe que hemos presentado (6 de marzo), la circulación de la variante Ómicron con su variante BA.1 esta predominada en nuestro país en un 90% desplazando a lo que fue Delta en su momento; entonces, tenemos la capacidad contamos con la tecnología para realizar el trabajo de secuenciación que detecta la presencia de una variante”, complementó. Según reportes de la OPS/OMS se denomina la BA.2 como una subvariante "silenciosa", porque no tiene el marcador genético que los investigadores habían usado para determinar rápidamente si era muy probable que una infección fuera por la Ómicron "regular" (BA.1), en lugar de la variante Delta.