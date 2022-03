Alemania activa el primer nivel de alerta por suministro de gas





30/03/2022 - 10:39:34

DPA. - Alemania activó hoy el primer nivel de alerta en relación con el suministro de gas, ante la posibilidad de que la invasión de Rusia en Ucrania interrumpa el abastecimiento energético. "Actualmente no hay problemas con el suministro", dijo el ministro de Economía, Robert Habeck. "Pero tenemos que aumentar nuestras medidas de precaución para estar preparados en caso de una escalada por parte de Rusia". La decisión de Habeck pone al país en alerta temprana, la primera de las tres fases de su plan de emergencia de suministro de gas y que no conlleva restricciones. El plan detalla las formas de ahorrar gas, asegurar el suministro y asegurarse de que los hogares estén protegidos en las situaciones más graves. Se ha convocado además un equipo de crisis que "está analizando y evaluando la situación del abastecimiento para, en caso necesario, tomar nuevas medidas que aumenten la seguridad del mismo. Los proveedores de gas y los operadores de los gasoductos están obligados a evaluar periódicamente la situación. "El Gobierno federal está haciendo todo lo posible para seguir garantizando la seguridad del suministro en Alemania", añadió Habeck. El ministro del partido Los Verdes llamó asimismo a los consumidores a ahorrar gas. Cada kilovatio/hora de energía que se ahorra ayuda, dijo en su comparecencia en Berlín. La declaración de la primera fase del plan de emergencia del gas fue una decisión preventiva y la Comisión Europea ha sido informada de ello, añadió Habeck. La medida está relacionada con la exigencia de Rusia de aceptar únicamente rublos como pago por las entregas de gas a Europa occidental. La invasión a Ucrania ha provocado una serie de sanciones a Rusia que la han dejado luchando por sus reservas de divisas. Sin embargo, Europa no ha cortado sus compras de petróleo y gas. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la semana pasada que su país solo aceptará en el futuro pagos de gas en rublos, probablemente en un esfuerzo por reforzar su moneda. Los países occidentales han dicho que no lo cumplirán y Habeck reiteró hoy que el pago en rublos constituiría un incumplimiento de los contratos privados de suministro. El nivel de alerta temprana significa que hay "indicios concretos, serios y fiables" de que puede producirse un acontecimiento que probablemente conduzca a un deterioro significativo de la situación del suministro de gas, así como que es probable que se activen los subsiguientes niveles de alarma o emergencia. En el nivel de emergencia habría una "alteración significativa" del suministro de gas. El Estado tendría que intervenir, en particular para asegurar el suministro a los "clientes protegidos", como los hogares, pero también los hospitales, los bomberos y la policía. La asociación que agrupa a la industria de la energía y el agua, BDEW, así como el mayor importador de gas ruso de Alemania, Uniper, celebraron el anuncio del Gobierno como un paso importante. "Aunque actualmente no hay escasez de gas, todas las partes implicadas deben tener una hoja de ruta clara sobre sus derechos y obligaciones en caso de interrupción del suministro", dijo la presidenta de BDEW, Kerstin Andreae. Uniper indicó que "tiene sentido declarar la fase de alerta temprana (...) para estar preparados para una escalada que nadie puede descartar en la actualidad". El director de la Agencia Federal de Redes se hizo eco del llamamiento de Habeck para que los consumidores y las empresas pongan de su parte para hacer frente a una posible reducción del suministro. La agencia se está "preparando para todos los escenarios", escribió en Twitter el jefe de la agencia, Klaus Müller. Casi la mitad de todas las importaciones de gas de la Unión Europea procede de Rusia. Habeck hizo hincapié en la solidaridad europea: "Las sanciones (contra Rusia) son efectivas porque en Europa estamos juntos en la asociación transatlántica". "Por supuesto, también somos solidarios con Europa, al igual que ahora dependemos en gran medida de Bélgica, Francia y los Países Bajos para el paso del gas", añadió. Si no fuera por la solidaridad, "no estaríamos en una buena situación". Por su parte, la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio de Alemania (DIHK) advirtió de "consecuencias económicas extremas" en caso de que se interrumpa el suministro de gas ruso. Todas las cadenas de valor se verían afectadas negativamente y muchas empresas tendrían que suspender la producción, indicó el presidente de la DIHK, Peter Adrian. La Asociación Alemana de la Industria Química (VCI) también advirtió de que "una interrupción del suministro a corto plazo e indefinida tendría efectos negativos masivos no sólo en la industria químico-farmacéutica a más tardar en otoño (europeo), sino también en todo el entramado productivo de Alemania como país industrial a través de su función en las cadenas de valor".