Yercin Mamani: Se estima una desescalada de Covid-19 y un rebrote en junio





30/03/2022 - 09:31:54

Los Tiempos.- El médico epidemiólogo y exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba Yercin Mamani señaló ayer que la desescalada de casos se debe a tres factores, pero que se prevé un rebrote en junio por las bajas temperaturas y el comportamiento natural del virus. —¿Cuál es la situación actual de la pandemia de Covid-19 en Cochabamba? —Durante la última semana epidemiológica ha habido un descenso del 68 por ciento. Estamos por debajo del umbral de seguridad con menos de 500 casos por semana, el límite establecido. No todos los departamentos en Bolivia han presentado reducciones, siendo Cochabamba el que ha reducido más. —¿A qué se debe el descenso de casos de Covid-19? —Primero, que es el comportamiento natural de la enfermedad que generalmente se eleva en los meses de invierno y de verano. Segundo, tiene que ver con el proceso de inmunización, que, si bien no está avanzando como se quisiera, bastante población ha sido vacunada. Y el tercer factor tiene que ver con la reducción de la cantidad de pruebas porque la población, especialmente aquella que está vacunada, cuando tienen alguna sintomatología, no acude al establecimiento de salud. Eso es algo que nos preocupa, el índice de positividad en Cochabamba es el más alto, de 10 pruebas 4 salen positivas. —¿Se alcanzó la inmunidad de rebaño o se deben considerar las terceras dosis? —El indicador utilizado en este momento a nivel internacional ya es las dosis de refuerzo y no el primer esquema (primera y segunda dosis) y, lamentablemente, a nivel Bolivia recién se ha superado el 10 por ciento. Por lo tanto, es un indicador que nos va a mantener por bastante tiempo sin poder retornar a la normalidad. —¿Es posible que lleguemos a casos cero? —Ya algunos departamentos han ido reportando menos casos en una semana epidemiológica y, según algunas estimaciones de algunos colegas, a finales de abril se podría llegar a casos cero. Lo que se estima es que continuemos con una desescalada de casos y que no se sature el sistema sanitario. —¿Qué recomienda a los municipios? —Deben ver dos factores: la capacidad de respuesta instalada y el grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Si la gente va incumpliendo, nuevamente se deben ir asumiendo algunas restricciones.