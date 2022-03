Avalan a Apdhb afín al MAS en el proceso para elegir defensor





30/03/2022 - 08:07:14

Página Siete.- La Comisión Mixta de Constitución dirigida por el oficialismo avaló a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) paralela y afín al Gobierno para que participe como veedora del proceso de elección de defensor del Pueblo. En tanto, el exprocurador José María Cabrera denunció ayer que fue vetado para postular por una denuncia que presentó en su contra el Movimiento Al Socialismo (MAS). Paralela avalada El presidente de la Apdhb paralela, Édgar Salazar Limachi, recibió la carta de aceptación para que esa instancia sea veedora en el proceso de selección. “Habiendo acreditado su personalidad jurídica, se acepta a la Apdhb como veedor del proceso de selección y designación de la defensora y defensor del Pueblo”, indica la misiva del presidente de la comisión mixta, Rubén Limachi, en respuesta a Salazar. Ajena a ese trámite, la presidenta de la Apdhb y activista, Amparo Carvajal, informó a Página Siete que también envió a la comisión seleccionadora una carta solicitando ser veedora del proceso. “Siguiendo la reglamentación que ha dado la comisión, he pedido en una carta participar como veedora de este proceso. Me parece que es obligación de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos estar como observadora por la seriedad y responsabilidad que implica”, manifestó Carvajal. La activista aún esperaba ayer la respuesta. Ante la participación de la Apdhb afín al gobierno en el proceso de selección, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga afirmó que debe haber un equilibrio de fuerzas y que las normas deben ser respetadas. “Esperamos que se respeten las reglas, esperamos que personalidades como Amparo Carvajal sean habilitadas como veedoras para que exista un contrapeso y no solo estén como veedores las organizaciones (Apdhb de Salazar) que respondan al MAS, sino también Carvajal, que defiende a la ciudadanía y defiende los derechos humanos”, insistió Astorga. Intento de tomas Desde 2017 hasta 2021 hubo al menos cuatro intentos del MAS de tomar la Apdhb. Uno de ellos fue en agosto de 2021, cuando un grupo del MAS, en ausencia de Carvajal, intentó tomar por la fuerza el edificio. El 25 de noviembre del año pasado, el Conade (Comité Nacional por la Defensa de la Democracia) denunció que el MAS “en su proyecto totalitario trata de tomar físicamente la Apdhb”. En ese escenario, el MAS propició la realización de un “congreso ordinario” en Chuquisaca para crear una Apdhb paralela liderada por Salazar y otras personas afines al gobierno. Cabrera El exprocurador Cabrera denunció a Página Siete que el MAS impide su postulación por una acusación penal que presentó. Uno de los requisitos del reglamento es “no tener en su contra procesos administrativos disciplinarios o penales”. “Esta situación termina de vetar y de inhabilitar mi postulación (…) El Gobierno está impidiendo que candidatos o postulantes independientes puedan siquiera llegar a presentar su nombre. Quieren un defensor sumiso que no vaya a defender los derechos humanos frente a los abusos que pueda cometer el gobierno”, señaló la exautoridad nacional.