Cuellar dice que Quintana es un estorbo para el Gobierno y le pide que se jubile de la política





30/03/2022 - 08:04:48

Correo del Sur.- Según el diputado Rolando Cuellar (MAS), el exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, es “un estorbo” para el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, por lo que le sugirió jubilarse de la política, ya que “no representa a ningún sector”. “Decirle a Juan Ramón Quintana que se jubile ya en la política. En esta gestión de nuestro presidente Lucho (Luis Arce y el vicepresidente) David (Choquehuanca) es un estorbo. Hemos ganado las elecciones nacionales sin la vieja rosca mientras ellos estaban en hoteles cinco estrellas”, manifestó Cuellar a los medios de comunicación. Cuellar señaló también que “Quintana no representa a ningún sector”, por lo que dijo no preocuparle; además, lo retó a que asista a un congreso del MAS. “Quisiera que Quintana se presente a un congreso del MAS, a ver cómo va a salir”, señaló. Las declaraciones de Cuellar –crítico de la actual dirigencia de su partido porque afirma que es obsoleta– se dieron después de que el exministro de Evo dijo a organizaciones sociales que no puede haber división en su partido porque ello significaría que un “gobierno golpista” ingrese, pero que este no tendrá piedad y en su caso, terminará con 25 proyectiles "tirado en la calle”. Quintana: “Si se divide nuestro proceso ya no nos van a waskear (…) con 25 proyectiles estaré tirado en la calle” El legislador cruceño señaló, sin embargo, que dentro del MAS ya existe una renovación que es “irreversible”. “La renovación es irreversible, ya está en el MAS, vemos alcaldes jóvenes, vemos asambleístas, diputados jóvenes, nuevos actores políticos”, afirmó.