Médicos anuncian bloqueo de los mil servicios y exigen al Ministro de Salud que los escuche





30/03/2022 - 08:02:56

Erbol.- El Colegió Médicos de Bolivia anunció que desde el martes 5 de abril comenzará medidas de presión, con un “bloqueo de los mil servicios”, en demanda de que el Ministro de Salud los convoque a dialogar para escuchar sus demandas. El presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, manifestó que los galenos están cansados de no ser escuchados y que determinaron, como última medida antes de las protestas, enviar una carta al Ministro de Salud para que los reciba en el transcurso de esta semana. “Si no somos escuchados hasta el día lunes, el día martes 5 de abril se está convocando al primer bloqueo de los servicios a nivel nacional a las 12 del mediodía, cómo el inicio de todas las medidas de protesta que vamos a hacer a nivel nacional”, dijo Larrea. Explicó que este “bloqueo de los mil servicios” consiste en que el personal de salud desde sus centros de atención saldrá a las calles a hacer las protestas. Advirtió que de seguir la actitud del Ministro, los médicos convocarán a la “gran marcha” el 13 de abril a nivel nacional a partir de las 14 horas. Luego se radicalizarían las medidas gradualmente hasta llegar al paro. “Los profesionales de salud estamos más unidos que nunca y si hoy día nos tienen que llevar a la cárcel por pedir mejores condiciones, pues vamos a ir a la cárcel”, manifestó Larrea. Entre los aspectos que observan los médicos están una falta de estrategia para mejorar la cobertura de la vacunación anticovid y la flexibilización de restricciones. También consideraron que la Ley de Emergencia Sanitaria quedó obsoleta, para el momento que vive el país. En ese marco, Larrea explicó que los galenos exigen el retiro de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque si las autoridades piensan más en la reactivación económica, los profesionales en salud no pueden seguir exponiendo sus vidas. Asimismo, exigen la regulación de la situación laboral, porque existe personal médico sin pagos o sin contratos. “Según el gobierno, tenemos auge de plata, pero resulta que no tenemos plata para contratar a profesionales”, observó el dirigente. Larrea llamó al ministro Jeyson Auza a que dé la cara y no tenga miedo de reunirse con el Colegio Médico. Dijo que la última reunión que tuvo el sector con una autoridad del Ministerio fue con el exministro Édgar Pozo hace más de un año y miedo. “Que no le tenga miedo (el Ministro) a los pensantes, que nos vamos a sentar para dialogar. Esto es una mesa de diálogo, antes de que vengan las medidas de presión. Si hay alguna medida de presión la culpa la tiene el Ministro de Salud”, agregó.