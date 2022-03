Ucrania reanuda evacuaciones tras pausa por las provocaciones





29/03/2022 - 11:06:53

DW.- Tras la pausa de un día por temor a "provocaciones" rusas, Ucrania reanudó las evacuaciones de civiles a través de tres corredores humanitarios, que incluyen a la sitiada Mariúpol. La Cruz Roja advirtió que no participa. "Se han autorizado tres corredores humanitarios para hoy", confirmó la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, en un vídeo y varios mensajes difundidos en Telegram. Indicó que el primer corredor será abierto entre Mariúpol y Zaporiyia, más al norte, con vehículos propios, pasando por Berdiansk, de donde se habían evacuado civiles hacia Zaporiyia. El segundo corredor va de la ciudad de Melitopol, bajo control de las fuerzas rusas en el sur de Ucrania, a Zaporiyia, mientras que el tercero unirá a Zaporiyia con Energodar, también bajo control de Moscú, donde se encuentra una central nuclear. Un convoy de camiones con ayuda humanitaria también pasó de Zaporizhia a Energodar, precisó la vice primera ministra ucraniana. La víspera, las autoridades ucranianas anunciaron que desistían a toda evacuación de civiles durante la jornada por temor a las "provocaciones" rusas.



Sin la Cruz Roja El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), sin embargo, anunció que no participará en estas evacuaciones que el Gobierno de Ucrania ha previsto para hoy: "En este momento el CICR no está involucrado en una evacuación potencial", aseguró en Ginebra el portavoz de la organización humanitaria, Ewan Watson. Reveló que su entidad realizó hace tres semanas "propuestas detalladas" a ambas partes del conflicto para crear corredores que permitan la salida segura de civiles de Mariúpol, asediada por las tropas rusas en el sur del país, sin que haya habido ningún avance en ese sentido desde entonces. Los corredores humanitarios suelen ser organizados cada día desde las ciudades más afectadas por los combates para permitir la evacuación de civiles. Pero Ucrania ha denunciado repetidamente los ataques rusos contra esos corredores, en especial en las cercanías del devastado puerto de Mariúpol.