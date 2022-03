Elon Musk: Una de las tres amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad es la tasa de natalidad





29/03/2022 - 09:37:15

Elon Musk ha revelado durante una entrevista concedida a Business Insider cuáles cree que son las tres "amenazas existenciales" a las que se enfrenta el ser humano. Mathias Döpfner, presidente del grupo editorial alemán Axel Springer —empresa matriz del medio— le preguntó al jefe de Tesla y SpaceX por qué cree que la disminución de la tasa de la natalidad es "uno de los problemas más subestimados de todos los tiempos". "La mayoría de las personas en el mundo opera bajo la falsa impresión de que tenemos demasiada gente. Esto no es verdad", contestó Musk. "La tasa de natalidad ha estado cayendo en picado", añadió, subrayando que esto es algo negativo. En este sentido, el empresario sudafricano confesó que está "realmente preocupado" por esta cuestión, afirmando que hace años que le intranquiliza, porque no ve que haya cambios. "Cada año es peor. Y vuelvo loco a mis amigos con esto", aseveró. "Su mayor miedo" Cuando Döpfner le preguntó cuál es su mayor miedo, Musk dio la siguiente respuesta: "¿Cuáles son las amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad? Pasé mucho tiempo hablando de la tasa de natalidad. Esa podría ser la mayor amenaza para el futuro de la civilización humana". "Y luego está la preocupación de que la inteligencia artificial funcione mal. Creo que el extremismo religioso es otra preocupación", añadió. A la pregunta de cuál es su mayor esperanza, el director general de Tesla y SpaceX contestó que es que la humanidad cree una ciudad autosuficiente en Marte, argumentando que así la esperanza de vida posible para la especie humana sería mucho mayor. "Creo que realmente obtuvimos esa pequeña vela de conciencia, como una pequeña luz en el vacío. Y no queremos que esa pequeña vela se apague en la oscuridad", señaló el magnate. Energía solar Por otro lado, Musk defendió que la humanidad no tiene que intentar que la gente viva mucho tiempo, ya que esto "asfixiaría a la sociedad", porque —asegura— la gente no suele cambiar nunca de opinión, simplemente muere, y si esto no sucede, nos quedaremos atrapados en las viejas ideas y la sociedad no avanzará. "Creo que ya tenemos un problema bastante serio con la gerontocracia, donde los líderes de tantos países son extremadamente viejos", dijo el empresario, argumentando que "para que una democracia funcione, los líderes deben estar razonablemente en contacto con el grueso de la población". Asimismo, indicó que cree que a largo plazo la mayor parte de la energía de la civilización provendrá de la energía solar, que tendrá que ser almacenada en baterías, si bien destacó que, de momento, es necesario seguir utilizando la energía nuclear.