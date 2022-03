Rusia reducirá drásticamente sus actividades militares en la zona de Kiev y Chernígov





29/03/2022 - 09:22:36

RT.- Rusia ha dado "dos pasos hacia la desescalada del conflicto en Ucrania", uno en el ámbito militar y otro en el político, ha afirmado Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa en las negociaciones de paz. Al término del encuentro con representantes ucranianos en una nueva ronda de conversaciones celebrada este lunes en Estambul (Turquía), la delegación rusa detalló en rueda de prensa que los pasos hacia esta desescalada son: - Plano militar: "Se ha tomado la decisión de reducir drásticamente la actividad militar en dirección a Kiev y Chernígov" - Plano político: posibilidad de una reunión de los presidentes ruso y ucraniano al momento que se rubrique el futuro tratado de paz. "Tras el debate de fondo de hoy, hemos acordado y proponemos una solución según la cual es posible una reunión de los jefes de Estado al mismo tiempo que se rubrique el tratado por parte de los ministros de Asuntos Exteriores", aclaró el jefe de la delegación rusa en relación a este paso político. El representante ruso explicó que inicialmente existía la posibilidad de que se produjera una reunión entre el presidente ucraniano Vladímir Zelenski y el ruso, Vladímir Putin, pero solo después de que el acuerdo fuera rubricado. Asimismo, Medinski declaró que Rusia ha recibido propuestas escritas de Ucrania que confirman su intención de asumir un estatus neutral y no nuclear. "Fue una reunión constructiva. Hemos recibido propuestas de Ucrania para que se considere su postura claramente formulada y sea incluida en el tratado. Estas propuestas se estudiarán en un futuro próximo y se informará de ellas al presidente", dijo Medinski. En declaraciones a los periodistas, el viceministro ruso de Defensa, Alexánder Fomín, pidió a las autoridades ucranianas "que acaten estrictamente los Convenios de Ginebra, incluido lo que respecta al trato humano de los prisioneros de guerra" y la renuncia a la tortura. La tareas básicas han sido cumplidas Las tareas básicas de la primera etapa de la operación militar especial rusa en Ucrania han sido cumplidas, lo que permite concentrar fuerzas en la liberación de la región de Donbass, declaró el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú. El titular confirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido un daño esencial, tras haber sido destruida casi completamente la Fuerza Aérea y las defensas antiaéreas, mientras que la Armada ha "dejado de existir". "En general, las tareas de la primera etapa de la operación han sido cumplidas. Ha sido reducido considerablemente el potencial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que permite concentrar la atención y las fuerzas en la tarea principal: la liberación de Donbass", dijo. Shoigú calificó de "irresponsables" los suministros de armas de Occidente a Ucrania y señaló que la entrega no controlada de armas entre la población y entre mercenarios puede crear amenazas para la propia Europa. En el marco de una consulta por videoconferencia en el Ministerio de Defensa, el ministro anunció la eliminación de unos 600 mercenarios en Ucrania en las últimas dos semanas, así como la salida del país de más de 500. En total, desde el inicio de la operación militar rusa, han sido destruidos 123 aviones, 74 helicópteros, 311 vehículos aéreos no tripulados, 1.738 tanques y otros vehículos blindados de combate, 181 lanzacohetes múltiples, 726 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 1.592 piezas de vehículos militares especiales. El ministro subrayó que Rusia sigue con atención las declaraciones de los líderes de ciertos países de la OTAN sobre su intención de suministrar aviones y sistemas antiaéreos a Ucrania y que una reacción apropiada tendrá lugar en caso de que se concreten estos planes. La operación militar, aseguró, continuará hasta que se cumplan los objetivos definidos.