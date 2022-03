Procesan a víctima de aborto mal practicado pese a estar en una UTI





29/03/2022 - 08:48:45

Pagina Siete.- La joven de 27 años, que actualmente está internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de un hospital de La Paz, es procesada penalmente porque fue encontrada dentro de una clínica privada en La Paz donde le realizaban un aborto clandestino. Las activistas rechazan esa determinación. De acuerdo con la activista por los Derechos Humanos de las Mujeres, Teresa Lanza, estos casos ocurren constantemente. “La mayoría de las mujeres deciden abortar porque fueron víctimas de violencia”, dijo. Lanza indicó que es importante conocer “qué pasó, por qué se sintió obligada a interrumpir una gestación, en qué condiciones lo hizo y dónde está la persona que embarazó a la mujer”. “Hay que saber si fue obligada, fue violada o no tenía condiciones para criar un hijo”, agregó. La activista lamentó que toda la sanción deba caer contra las mujeres. “Dónde está la responsabilidad de la pareja”, dijo. Agregó que la joven -en la actualidad- sufre doble sanción, una judicial y otra moral. “Esta situación debe cambiar”, indicó. La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, dijo que este caso muestra que muchas mujeres “por diferentes razones” recurren a la interrupción del embarazo y deciden sobre su cuerpo. “La mayoría busca centros clandestinos y pone en riesgo su vida porque no hay la posibilidad de que se respete la decisión de las mujeres”. Sánchez dijo que desde hace 30 años, las activistas impulsan la necesidad de la interrupción legal de un embarazo. Aseguró que pese a que en el país existe una sentencia constitucional que define las causales en términos legales para esta práctica, lastimosamente “no se informa”. La representante del Colectivo de Mujeres de Fuego, Nivia Coca, dijo que es importante hacer conocer a las mujeres sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, porque a través de la norma se puede acceder a diferentes métodos anticonceptivos. Pero según la activista, “los hospitales aún piden a las mujeres la fotocopia del carnet de identidad del esposo, quien debe autorizar que la mujer opte por una ligadura de trompas”. Las tres activistas solicitaron al Estado la difusión de esta norma para que tanto la mujer como el hombre puedan acceder a los métodos anticonceptivos y a una información oportuna. La situación del caso “Tenemos entendido que la señora aún está internada en terapia intensiva. Luego de salir de ese estado, el proceso continuará su curso”, dijo a Página Siete el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire. Pese a la gravedad de su salud, “ella está aprehendida, ya que atentó el derecho a la vida del bebé que estaba por nacer”, dijo el viernes el fiscal de Delitos Contra la Integridad Personal, Armando Toledo. La autoridad aseguró que ahora se espera que la joven salga de ese estado para su proceso penal. Donaire contó que según la investigación, la joven acudió a la clínica clandestina -que se encuentra en la avenida Baptista de la ciudad de La Paz- para que le realicen un aborto. “Ella llevaba dos meses de gestación”. “Aparentemente, el procedimiento de legrado no se realizó de forma correcta”, dijo. Indicó que el viernes retornó a la clínica “porque no se sentía bien”. Los médicos que atendieron a la joven decidieron volver a realizar una intervención. La Policía “encontró en flagrancia esa actividad”. Los efectivos del orden auxiliaron y trasladaron a la joven a un hospital para salvar su vida. Uno de los galenos del hospital donde se encuentra la joven y que prefirió no dar a conocer su nombre, indicó que ella ingresó con un daño uterino muy grave. “No estaba coagulando y sangraba demasiado, tuvimos que operar de emergencia. La unidad de hematología colaboró enormemente. Lastimosamente perdió el útero”, precisó el profesional. La joven ingresó a terapia intensiva al menos cuatro días y ayer salió de peligro, aunque sigue en esa unidad. Las siete personas que fueron aprehendidas en esa clínica ya fueron llevadas ante un juez, quien determinó la detención preventiva para los cinco médicos varones en el penal de San Pedro y para las dos enfermeras al de Miraflores. Los otros dos involucrados están con detención domiciliaria. La clandestinidad Ilegalidad De acuerdo con los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), varios consultorios y hasta clínicas privadas que están -principalmente- en la avenida Baptista realizan esas intervenciones.

Razones La falta de recursos económicos, violaciones, la edad y que la mujer tenga varios hijos son los factores que las empujan a buscar un aborto, según las especialistas.

Personal Muchas mujeres se someten a abortos en clínicas clandestinas, donde trabajan desde auxiliares de enfermería hasta odontólogos.

Aborto Es la tercera causa de muerte de la mujer, segun datos del Sistema Nacional de Información en Salud.