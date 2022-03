Apuntan a Murillo y no así a Dávila por el narcoaeródromo en La Cruceña





29/03/2022 - 08:10:58

Página Siete.- El Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía, activaron las investigaciones por presuntos hechos de narcotráfico en el aeródromo La Cruceña, ubicado en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, apuntaron directamente a la administración del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y guardaron silencio sobre los indicios denunciados contra el exjefe antidroga Maximiliano Dávila, punto de partida de esta indagación. El fin de semana, fiscales y policías realizaron un megaoperativo en dicho aeródromo, detuvieron a 38 personas, secuestraron 66 avionetas, armas, equipos de comunicación, sustancias químicas, motorizados e intervinieron 29 hangares, en una investigación por corrupción y narcotráfico. Los operativos se hicieron en La Cruceña, después de que hace unas semanas se develara informes de inteligencia policial que daban cuenta de que el coronel Maximiliano Dávila, detenido por legitimación de ganancias ilícitas en la cárcel de San Pedro e implicado en narcotráfico en Estados Unidos (EEUU), borró un megaoperativo antidroga, ejecutado en ese aeródromo en 2019, cuando se detuvo a varias personas y se secuestró siete avionetas. Según informes del 30 de julio de 2019, Dávila -siendo director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la gestión de Evo Morales- ordenó la liberación de esos implicados en narcotráfico. La Fiscalía y la Policía indagaron esos datos y allanaron en el aeródromo La Cruceña, sin embargo, ahora responsabilizaron a la gestión de Arturo Murillo después de un segundo operativo realizado en esa misma zona, sin mencionar el primer operativo que implica a Dávila. Consultado sobre la vinculación de Dávila, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se limitó a indicar el domingo que el hecho data del “21 de noviembre de 2019, cuando en ese momento se encontraba al mando del Ministerio de Gobierno el señor Arturo Murillo”. Sobre la misma consulta, la autoridad ayer evitó referirse al primer operativo registrado en el gobierno de Evo Morales y sólo puso énfasis al caso que vincula a la gestión de Murillo. “En mis manos tengo la solicitud de allanamiento suscrita y recibida el 18 de noviembre del 2019 por el fiscal de materia Jhonny Vaca Diez Méndez, tres días más tarde el juez de turno procede a otorgar el correspondiente orden de allanamiento para que se proceda a efectuar el mismo. Finalmente, tenemos el informe, aquí, que en horas 18:30 de fecha 21 de noviembre de 2019 se procedió al cumplimiento de la orden de allanamiento”, manifestó Del Castillo. Explicó que en ese operativo se aprehendió a varias personas y se secuestró siete avionetas, pero por órdenes superiores fueron liberadas en la gestión de Murillo, pocos días después de que asuma como ministro. Detalló que la Fiscalía investigó ese caso específico y, producto de eso, se hizo allanamientos el fin de semana en el aeródromo La Cruceña con el saldo de varios detenidos y avionetas secuestradas. “Si existen personas implicadas en el operativo efectuado el pasado 21 de noviembre de 2019, tendrán que recibir una sanción ejemplar, no vamos a tolerar ni vamos a permitir que existan personas involucradas o que estén beneficiando a delitos vinculados al narcotráfico”, remarcó. De la misma manera, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, precisó que esos actuados fueron “fruto de una investigación que se viene llevando por supuestos hechos de corrupción que habrían sucedido en el año 2019, en noviembre exactamente, fruto de un proceso penal que se investigaba por supuestos delitos de narcotráfico en el mismo aeródromo”. Agregó que se desplazó a ocho fiscales para avanzar en ese caso. Dávila y el narcotráfico El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, exigió a las autoridades del Ministerio Público investigar al coronel Maximiliano Dávila por narcotráfico y develar si tuvo o no nexos con políticos y con el mismo Evo Morales. “Este tema nos ha evidenciado dos cosas: primero, que el narcotráfico se ha incrementado en los gobiernos de Evo Morales y en el gobierno de Luis Arce y, segundo, al señor Dávila no se lo tiene que investigar por ganancias ilícitas, se lo tiene que investigar por narcotráfico como dice la investigación de la DEA”, refirió el parlamentario. Por su lado, el senador de Creemos Henry Montero dijo a Gigavisión que “preocupa que continúe rondando toda la esfera del narcotráfico, ese operativo abortado en el 2019, por órdenes de no sé quién, y que Dávila sea parte de ese contexto. Creo que nuevamente esto es un show montado, seguramente para decir que está haciendo algo el ministro Del Castillo”. Dávila y Murillo Dávila Informes policiales publicados por El Deber revelaron que oficiales de la Felcn hicieron un operativo antidroga el 30 de julio de 2019 en La Cruceña, se elaboraron informes del operativo, pero fueron anulados por Maximiliano Dávila, quien además dispuso la liberación de todos los detenidos.



Murillo Sin mencionar ese caso, el ministro Eduardo del Castillo hizo referencia a un operativo similar realizado en La Cruceña en noviembre de 2019 y responsabilizó a la gestión de Arturo Murillo por actos ilícitos.