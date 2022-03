El MAS festeja, quiere mostrar unidad y apela al miedo para anular fisuras





29/03/2022 - 07:53:12

El Deber.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere mostrar en el festejo del 27 aniversario de su fundación que está unido, a pesar de las tensiones internas. Incluso, apela al miedo para poder neutralizarlas. Cuestionado por la corriente renovadora que existe en el MAS, el exministro Juan Ramón Quintana volvió a aparecer junto a Evo Morales. Dirigiéndose a los seguidores del jefe del partido, afirmó que debe parar el discurso de división y que si se divide, él “aparecerá acribillado a balazos”. “Debemos tener conciencia de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos diciendo ante los medios de comunicación, de una pata están saltando los ‘derechosos’ en este país, los golpistas, los militares sediciosos, los policías corruptos, tenemos que parar esto (los pedidos de renovación), porque si se divide nuestro proceso a todos nos van a perseguir. Yo no voy a estar en la embajada de México, voy a estar con 25 proyectiles, seguramente tirado en la calle, y ya no habrá perdón compañeros”, afirmó el exministro. Quintana aparece regularmente en cursos de formación política y desde enero ya no se lo había visto junto al jefe del MAS. Remarcó que “no se puede dividir el MAS” porque será el final del gobierno que dio más importancia a las áreas deprimidas del país. Pero, el propio Evo, desde la radio Kawsachun Coca, aseguró que su partido goza de buena salud, aunque señaló que hay “traidores” que jugaron en contra suya. “Traidores nunca faltaron, durante la colonia, la república y nuestros tiempos. Una cosa es división y otra cosa es traición”, afirmó y citó los nombres de antiguos dirigentes del MAS, ahora disidentes como Alejo Veliz y Román Loayza. Afirmó que ambos buscaron apoyo en otras fuerzas. Evo Morales aseguró que tiene “enormes coincidencias” con el presidente Luis Arce, pero también destacó el aporte y “los planteamientos que vienen de los sectores sociales” afines a su partido. El expresidente no mencionó, en esa evaluación, al actual vicepresidente David Choquehuanca. En esa línea, la senadora Virginia Velasco señaló ayer que la unidad de su partido “se mantiene inalterable, a pesar de algunas voces disonantes que buscan ganar protagonismo político a través de la especulación y falsas acusaciones”. Destacó así el liderazgo de Morales y su aporte al país durante su gestión de casi 14 años, pero también los “logros” de la dupla Arce y Choquehuanca, especialmente en la provisión de vacunas contra el coronavirus. A su turno, el presidente Arce felicitó al MAS a través de su cuenta en Twitter: “Somos la fuerza política más grande de la historia del país y gracias a nuestra lucha hoy tenemos una Bolivia con inclusión social y estabilidad”. La autoridad no hizo, hasta el momento, ningún comentario sobre las tensiones internas de su partido ni sobre la reciente expulsión del diputado Rolando Cuéllar. Eso sí, Arce se reunió la semana pasada con la bancada del oficialismo de Santa Cruz y se tomó una fotografía con el diputado expulsado que promueve la renovación al interior del partido. De igual modo, David Choquehuanca se reunió con Angélica Ponce, la dirigente que llamó “machista” a Evo. Ambos eventos generaron rechazo de dirigentes afines al MAS y de legisladores cercanos al expresidente Morales. El oficialismo optó ayer por borrar esas evidencias y se concentró en el festejo de este martes. El senador Leonardo Loza (MAS) aseguró que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca “han sido invitados y van a participar”. También estarán, remarcó, “todas las organizaciones sociales que son parte del Instrumento Político”. “Durante estos 27 años nos hemos caracterizado por la unidad; pues hemos vencido a cualquier adversidad, hemos vencido a cualquier traidor o traidora que se introdujo al MAS”, apuntó el legislador. El senador Loza representa al influyente sector cocalero. Ayer evitó referirse a otras tensiones como la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien señaló que existen legisladores del oficialismo “que se llenan los bolsillos” con la coca. El ministro se disculpó. “Es de humanos reconocer y seguramente se prepara para la interpelación. No tenemos fecha ni hora para eso”, manifestó Loza. De hecho, Del Castillo celebra el aniversario 27 del MAS. “Es el partido que transformó nuestro país y dio mayor estabilidad económica y social al pueblo boliviano. Ahora debemos estar listos para los nuevos retos que afrontamos”, escribió en Twitter. Del Castillo fue interpelado en junio del año pasado. Entonces fue arropado por el MAS porque fue la oposición la que promovió ese acto. De ese día, queda la anécdota de la pelea que protagonizaron el senador Henry Montero (Creemos) y el diputado Antonio Colque (MAS) en pleno hemiciclo del antiguo Legislativo. El politólogo Marcelo Arequipa evaluó el estado del MAS. Señaló que no es adecuada una “valoración apocalíptica” a partir de la expulsión del diputado Cuéllar o las críticas de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien demandó a Morales permitir la renovación del partido para que este no se muera. “El poder es como los bienes raíces, depende mucho del lugar donde te encuentres”, dijo. “En el MAS están pasando fricciones por cuestionamientos al líder del partido, pero no son tan magnificadas, todavía no estamos en ello. Hay prácticas autoritarias, pero (los últimos acontecimientos) no reflejan una ruptura profunda en el MAS”, apuntó. El académico consideró, en todo caso, que gran parte de las tensiones por las que atravesó el MAS desde que volvió al poder, en noviembre de 2020, tiene que ver con la campaña electoral anticipada de Evo. “Desde el día uno que ingresa al país, comienza a hacer campaña electoral y eso va a generar problemas en el tiempo y habrá más desgaste”, señaló. Por eso, Arequipa considera que el aniversario del partido constituye “un buen momento para medir la posición de Morales en el MAS. Si es una posición cómoda, de ventaja y la posición de Evo ante la sociedad que no simpatiza con el MAS. Es un buen momento para calibrar su imagen, desde afuera y adentro”. El politólogo Marcelo Silva señaló que ya comenzó la pugna por quién será el candidato el 2025. “Eso ha desatado una guerra fría dentro del partido. Se visualiza tres candidatos: Morales, Arce y Choquehuanca”, pero “ninguno de los tres irá a la confrontación directa, por eso están moviendo fichas. Evo a los cocaleros, Arce toma distancia del MAS y del ala de Evo Morales que expulsó a Cuéllar, mientras que Choquehuanca hace lo suyo con los sectores de El Alto y su alcaldesa, Eva Copa”. Para el exministro Carlos Romero el hombre más importante en la política boliviana es Evo Morales. “Todo el mundo habla de él”. En ese marco y con tono proselitista, Quintana afirmó, ante los seguidores de Evo, que si retorna la oposición, “ninguno de ustedes va a salir, ni sus hijos, compañeros, porque nos van a reventar”. Con estos mensajes como antecedente, el festejo del MAS se desarrollará, además, con la participación de delegados de todo el país. El escenario elegido fue el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro. La concentración fue organizada por la dirección nacional del partido que administra los aportes de casi un millón de militantes, muchos de ellos, servidores públicos. El diputado Alejandro Reyes, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) anticipó que una muestra de la división del MAS se reflejará, justamente, durante la celebración de su aniversario. “Vamos a tener oficinas cerradas y, en algunos casos, con el pretexto de fumigación, porque el MAS está obligando a asistir. Esta es una señal de autoritarismo”, apuntó el legislador opositor.