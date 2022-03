Silala: Bolivia admitió que aguas también tienen curso internacional





29/03/2022 - 07:50:55

Los Tiempos.- Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de febrero de 2020 informó que Bolivia admitió, en la contramemoria presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que una parte de las aguas del Silala fluye de manera natural hacia Chile. Con este criterio coinciden, por separado, el exagente de Bolivia ante al tribunal de La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé y la actual agente chilena Ximena Fuentes. En una entrevista a Los Tiempos, Rodríguez Veltzé afirmó que los resultados científicos sobre las aguas en litigio fueron caracterizando al Silala “como un curso de agua internacional”. En tanto, Fuentes declaró la anterior semana a CNN que el país cambio su posición durante el desarrollo del proceso y terminó aceptando que el Silala es un río de curso internacional. El comunicado de la Cancillería, entonces a cargo de Karen Longaric, aclara que el litigio ante la CIJ se inició durante el gobierno de Evo Morales y en sus “actuados procesales” (contramemoria) admiten que una parte de las aguas del Silala fluye de manera natural hacia Chile. Los alegatos del litigio por el Silala entre Chile y Bolivia empiezan este 1 de abril en el Palacio de la Paz de La haya y se prolongarán los siguientes 14 días. Según Rodríguez Veltzé, “tal como se informó a Cancillería y a las autoridades pertinentes, los resultados de los trabajos científicos y su contraste fueron revelando un alto porcentaje de coincidencias sobre la caracterización del Silala como un curso de agua internacional según la definición y las características de la repetida Convención de NNUU. Estos hallazgos y otros aspectos, como el tratamiento de las obras como canales que alteran artificialmente el flujo hacia Chile, marcaron los términos de la contestación, la contrademanda y su consideración para los entendimientos judiciales o extrajudiciales que atiendan la controversia”. Para Fuentes, Bolivia reconoce que Chile tiene algo de razón, cuando contesta (en la contramemoria) y en realidad lo que quiere decir es que “reconozco que es un río internacional que, efectivamente, por la pendiente del terreno estas aguas, que, efectivamente, nacen de manantiales y después forman un río que naturalmente cruza la frontera y entra a territorio chileno. Hasta ahí uno podría haber dicho se acaba el caso Silala, porque la postura chilena fue aceptada por la contraparte”, detalló Fuentes. ¿Manantial o río? Chile presentó el 6 de junio de 2016, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, una demanda contra Bolivia ante la CIJ para que ésta declare que el Silala es un curso de agua internacional y que Chile, en su calidad de ribereño, tiene derecho al uso de sus aguas. Sin embargo, la posición inicial de Bolivia era que las aguas del Silala son manantiales naturales que fueron desviados artificialmente por Chile. Andrónico no viajará a La Haya El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que no viajará a La Haya para asistir a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia sobre el Silala. Aseguró que Bolivia mantiene su posición de que las aguas en disputa no son un río internacional como plantea Chile. “Hemos mencionado y aseguramos que no es un río internacional, sino que sus aguas provienen de unos manantiales ubicados en Potosí (...), que bajan hasta las poblaciones del norte chileno, mediante canalizaciones artificiales”, sostuvo Rodríguez. El legislador insistió en el tema: “Estamos seguros de que el origen de las aguas es manantial, no es un río internacional”.