Defensa alista acción de libertad para que trasladen a Añez a un hospital antes del reinicio del juicio oral





28/03/2022 - 19:58:41

Página Siete.- Luego de que la expresidenta Jeanine Añez presentará una crisis nerviosa durante el inicio del juicio oral por el denominado caso "golpe de Estado II", los abogados que asumen su defensa insistieron en denunciar el deterioro de su salud debido a que no recibe atención médica especializada. En ese marco, anunciaron que alistan una acción de libertad para que la exmandataria pueda ser atendida en un centro hospitalario antes del reinicio del juicio oral, previsto para el 4 de abril. “Vamos a interponer una acción de libertad por el tema de la salud de la exmandataria, que hoy una vez más se ha visto reflejada de seriedad y de afectación. 20 minutos la Dra. (Norka) Cuéllar demandaba y solicitaba la atención oportuna, y es algo que no se dio en ninguna instancia del desarrollo de la audiencia”, manifestó el abogado Alaín de Canedo. Los abogados que asumen la defensa de la exmandataria enfatizaron que el juicio oral fue suspendido no por la salud de Añez, sino porque no se cumplió "adecuadamente" algunos procedimientos respecto a la declaratoria de rebeldía de cuatro procesados. Lamentaron que además se haya sancionado al grupo de juristas por reclamar que se resguarde la integridad de la exautoridad. “Hoy ha demostrado el Tribunal Primero Anticorrupción que no solamente no respetará derechos humanos, sino que ha ignorado de forma absolutamente flagrante y atentatoria contra el derecho a la salud, a la integridad y a la vida misma de la expresidenta", señaló el abogado Jorge Valda. El jurista consideró que los operadores de justicia actúan con "absoluta indiferencia" frente a esa situación. "En una actuación de absoluta indiferencia no se otorgó la palabra siquiera a los abogados de la defensa y por reclamar y exigir que se pueda resguardar su integridad, solamente se amenazó con la instauración de procesos, con arresto y ha impuesto una multa a la defensa de la expresidenta”, reclamó Valda. Por su parte, la abogada Norka Cuéllar relató que la crisis nerviosa hipertensiva de la exmandataria se activó este lunes con el torcimiento de sus manos y el temblor del lado derecho de su cara, y continuó con vómitos y la pérdida del sentido de ubicación. Cuéllar remarcó que ese episodio se debe a la falta de atención médica especializada para la exmandataria. “Ocurren estas cosas porque no se la está tratando debidamente a la exmandataria. Ella no esta recibiendo una atención en la especialidad que requiere. Qué hace Régimen Penitenciario a través de los médicos, lo que hace es estabilizarla cada vez que ella sufre una crisis, pero no la están sanando, no la están curando, no está recibiendo un adecuado tratamiento en la especialidad que ella requiere por eso que se va deteriorando cada vez más la salud”, indicó. Informe del Gobierno A través de un comunicado, Régimen Penitenciario informó que "de acuerdo al informe médico emitido por el personal de salud del centro penitenciario de Miraflores, la privada de libertad Jeanine Añez, en la hora de inicio de la mencionada audiencia presentó un cuadro de ansiedad momentánea, el cual fue atendido de manera inmediata, encontrándose estable con signos vitales dentro de los parámetros normales". Asimismo, Cuéllar señaló que la crisis se fue agravando debido a la presencia del grupo de personas que se instaló en inmediaciones del penal de Miraflores. Sus miembros gritaban y lanzaban petardos sin tener en cuenta su delicado estado de salud, dijo. En opinión de los juristas, este grupo también representó un riesgo para la abogada Cuéllar, que tuvo que salir del penal por una puerta alterna. Más acciones Además de la acción de libertad, los juristas solicitaran que el proceso se realice de manera presencial y se presentará un incidente de actividad procesal defectuosa debido a las irregularidades de la sesión virtual de este lunes.