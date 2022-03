Mesa acusa al MAS de iniciar un juicio ilegítimo contra Añez para ocultar el fraude de Evo





28/03/2022 - 19:50:48

Los Tiempos.- El expresidente de Bolivia y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, acusó este lunes al Movimiento al Socialismo (MAS) de iniciar el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, "solo para ocultar el gigantesco fraude" electoral del exmandatario Evo Morales, el 2019. "El MAS inicia hoy la histórica ignominia, imponiendo un juicio espurio contra la ex presidenta Añez, con una justicia servil, sentencia previa y violando DDHH, solo para ocultar el gigantesco fraude de Morales y sus cómplices. La mentira y la injusticia no durarán para siempre", se pronunció Mesa a través de su Twitter. Este lunes se instaló la audiencia de apertura del juicio oral y contradictorio por la vía ordinaria en contra de la exmandataria. El Ministerio Público la acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. Se trata del caso "golpe de Estado II", por el que Áñez asumió la presidencia del Estado en noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces presidente Morales; vicepresidente, Álvaro García Linera; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y el presidente de Diputados, Víctor Borda. El Ministerio Público sostiene que la sucesión fue inconstitucional, porque no le correspondía a Áñez "autoproclamarse" presidenta de Bolivia. La Defensa de la exautoridad alega que ella cumplió un mandato cuando se produjo un vacío de poder en el Gobierno.