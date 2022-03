Ministro alemán de Economía: El G7 rechaza el pago de gas en rublos





28/03/2022 - 18:51:54

DPA.- El Grupo de los Siete (G7) rechaza las exigencias rusas de pagar el gas en rublos, afirmó este lunes el ministro alemán de Economía y Protección Climática, Robert Habeck, tras una reunión virtual con sus pares de las principales potencias económicas. Alemania preside actualmente el G7, compuesto además por Francia, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. La Unión Europea también participó en la reunión celebrada hoy, indicó Habeck. Añadió que los ministros de los Estados del G7 coincidieron en que las exigencias de pago en rublos son "una violación unilateral y clara de los tratados existentes". Habeck explicó que los contratos son válidos y que las empresas afectadas tienen que ser fieles a lo estipulado. "Esto significa que un pago en rublos no es aceptable", agregó. Estos contratos se pagan predominantemente en euros, señaló por su parte el canciller alemán, Olaf Scholz, tras reunirse hoy en Berlín con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la semana pasada que las entregas de gas a "Estados no amigos" solo se liquidarían en rublos. Esto apoyaría a la moneda rusa, que se encuentra bajo presión, porque los países importadores tendrían que obtener rublos. Alemania es uno de los afectados. Hasta ahora, el país pagó las entregas de gas ruso en euros. "El intento de Putin de dividirnos es evidente", señaló Habeck. Y añadió que, sin embargo, hay una gran unidad. "No nos dividirán, y la respuesta de los países del G7 es clara: se respetarán los contratos", dijo. "Estamos preparados para todos los escenarios", sostuvo Habeck respecto a los preparativos en caso de que Rusia suspenda los suministros de gas. Según el ministro, el Gobierno alemán ha estado trabajando en las respuestas a los distintos escenarios posibles desde comienzos de año. La exigencia de Putin de un pago en rublos debe interpretarse como que "en este momento está entre la espada y la pared, de lo contrario no habría presentado esta exigencia", opinó Habeck. Los pagos de los países occidentales por el suministro de energía no son decisivos para la financiación directa de la guerra rusa contra Ucrania, comentó el titular alemán de Economía. Agregó que Putin puede financiar el ejército, proveer soldados, suministrar combustible para los tanques o construir armas de guerra en su propio país. "Necesita rublos para eso. Puede imprimir los rublos. Mientras los trabajadores rusos acepten los rublos como medio de pago, podrá financiar la guerra con sus propios recursos", dijo Habeck. Explicó que cambiar rublos por monedas extranjeras es extremadamente difícil debido a las sanciones impuestas contra el banco central ruso. Habeck insistió una vez más en la necesidad de independizarse del gas, el carbón y el petróleo de Rusia para no fortalecer el gobierno de ese país. Rusia es "un proveedor poco fiable" y con su ataque militar contribuye "significativamente a una perturbación global de la paz y el orden", indicó.