Todas las personas parecen más guapas cuando llevan mascarilla. La ciencia ya ha averiguado por qué





28/03/2022 - 18:08:26

A pesar de los beneficios médicos, el uso de mascarillas tiene algunas desventajas considerables. La evidencia sugiere que el uso de estas induce una incomodidad percibida, perjudica la comunicación vocal y puede ser una barrera para la interacción social. Además, evitan las interacciones cara a cara cruciales entre los recién nacidos y sus figuras de apego principales. Incluso afectan el reconocimiento de las emociones y proporcionan una menor confianza y mayores patrones de confusión. Sin embargo, las mascarillas tienen otras ventajas sorprendentes. Nos hace vernos más guapos y guapas. O eso dice la ciencia. La percepción. Desde que comenzó la pandemia, decenas de usuarios han bromeado en las redes sociales sobre el efecto positivo que esta tiene en la belleza de las personas. "¿Soy yo, o veo a la gente más guapa cuando lleva la mascarilla?", es lo que muchos se han preguntado estos años. La ciencia ha estudiado este fenómeno. Y efectivamente, no nos hemos vuelto locos: mejoran la percepción de atractivo de las personas. Sí, es cierto que cubre la mitad de la cara, por lo que esta "magia" podría estar relacionada con la "belleza de la oclusión". El estudio. Las mascarillas, originalmente un tabú social asociado con la enfermedad, aumentan el atractivo, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cardiff y publicado en la revista Cognitive Research: Principles and Implications. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que tanto los hombres como las mujeres se veían mejor con un cubrebocas que oscurecía la mitad inferior de sus rostros. En lo que puede ser un golpe para el medio ambiente, también descubrieron que una cara cubierta con una máscara quirúrgica de tipo desechable probablemente se consideraría la más atractiva. La pandemia ha cambiado nuestra psicología en la forma en que percibimos a los usuarios de mascarillas. Cuando vemos a alguien con ella ya no pensamos "esa persona está enferma, necesito alejarme". ¿Cómo? Para realizar el estudio, se pidió a 43 mujeres que calificaran en una escala del 1 al 10 el atractivo de rostros masculinos sin mascarilla, con una mascarilla de tela sencilla, una mascarilla médica azul y sosteniendo un libro negro sencillo que cubría el área con una mascarilla. se escondería. Los participantes dijeron que los que usaban una máscara de tela eran significativamente más atractivos que los que no tenían máscaras o cuyos rostros estaban parcialmente oscurecidos por el libro. Pero la máscara quirúrgica hizo que el usuario se viera aún mejor. ¿Por qué? Michael B. Lewis, uno de los autores del estudio, explicaba que es posible que las mascarillas mejoraran el atractivo porque dirigían la atención a los ojos. Y señalaba que otros estudios habían encontrado que cubrir la mitad izquierda o derecha de la cara también hacía que las personas se vieran más atractivas, en parte porque el cerebro llena los espacios que faltan y exagera el impacto general, mejorándolo. Este hallazgo es plausible, ya que es probable que cubrir la mitad inferior de la cara obstruya rasgos faciales indeseables o deseables; sin embargo, se ha descubierto que la oclusión de los rasgos faciales aumenta el atractivo facial independientemente de qué rasgos estén ocultos. Sin asociar a enfermedades. Pero también hacía hincapié en que “esto puede deberse a que estamos acostumbrados a que los trabajadores de la salud usen máscaras azules y ahora las asociamos con personas en profesiones asistenciales o médicas. En un momento en que nos sentimos vulnerables, puede que nos tranquilice el uso de mascarillas médicas y, por lo tanto, nos sintamos más positivos hacia el usuario”. Las mascarillas médicas se utilizan habitualmente por motivos de salud en países colectivistas como Japón, donde las personas han mejorado las prácticas de higiene personal. En Magnet contamos por qué. También son habituales en China como protección contra la contaminación del aire, a pesar de las preocupaciones sobre su eficacia Ha cambiado. En 2016, notablemente antes de la pandemia, un estudio en la revista Japanese Psychological Research concluyó que las mujeres japonesas guapas eran vistas como menos atractivas cuando usaban una mascarilla sanitaria. Sin embargo, un estudio similar realizado en Japón y publicado en la revista i-Perception en 2021, los rostros de las mujeres fueron calificados como más atractivos y saludables con la presencia de máscaras, una marcada diferencia con respecto al estudio de 2016. Los resultados muestran un cambio dramático en su uso y percepción.