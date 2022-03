Lizárraga: Lanchipa ofreció fiscalías a Núñez y Murillo





28/03/2022 - 17:27:57

La exministra de comunicación, Roxana Lizárraga acusó a exautoridades y personeros de la Fiscalía d ehaber negociado fiscalías y dijo que el fiscal departamental de La Paz, William Alave, dirige una “vendetta” en su contra con persecuciones. Aseguró que ella no actuó en su contra, sino el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, fue supuestamente quien ofreció las fiscalías de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. “Debo señalar al señor William Alave que se equivoca al perseguirme. (Juan) Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al (exminsitro Yerko) Núñez y al (exministro) Arturo Murillo. Se mantuvo al actual Fiscal General ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Núñez”, dijo la exministra en un comunicado público. El pronunciamiento surge luego de que el fiscal Eddy Flores, presuntamente cercano a Alave, imputó a Lizárraga y en una reciente audiencia del caso "Gases de Ecuador" la justicia la declaró en rebeldía. “Me he enterado por medios de comunicación que a gestión del fiscal Eddy Flores he sido imputada y declarada rebelde (…), dudo que tremenda violación a mis derechos se originen en una persecución del Gobierno actual, pues fue mi persona quien renunció al gobierno de Jeanine Añez al observar un gobierno político sin intenciones de hacer gestión pública para el pueblo”, escribió. La exministra aseguró que en diciembre de 2019 se generó una rivalidad entre ambos ministros -Núñez y Murillo- y, en ese entonces, Lanchipa supuestamente pidió "tiempo" para entregar la Fiscalía de La Paz a gente de confianza de Núñez, y las reparticiones de Cochabamba y Santa Cruz a Murillo. "Debo señalar al S. William Alabe que se equivoca al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al Sr. Nuñez y al Sr. Arturo Murillo. Se mantuvo al actual fiscal general ya que se puso a disposición del gobierno transitorio y inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Nuñez. Se generó una rivalidad entre ambos ministros, Lanchipa pidió tiempo para entregar la fiscalía de la Paz a gente de confianza de Nuñez y Cochabamba y Santa Cruz a Arturo Murillo (Sic)", escribió. De inmediato agregó que "en una conversación sostenida con Núñez en diciembre 2019 en mi despacho me manifestó que Lanchipa estaba haciendo un buen trabajo que no había necesidad de cambiarlo y que había sugerido sacarlo a Williams Alave. En ese momento pensamos que Lanchipa estaba tomando revancha porque Alave tenía aspiraciones en la época Evista de ser fiscal general. Tiempo después este compromiso fue cumplido por Lanchipa". A juicio de la exministra, el fiscal Flores realiza persecución contra su exesposo y padre de sus hijas como una forma de represalia en vista de que ella ya está fuera del país. En ese contexto, informó que realiza un trámite de asilo, aunque no especifica el país de su residencia. "Mediante el presente hago conocer que estas irregularidades solo fortalecen mi tramitación de asilo, lo que no implica que en cuanto tenga garantías me presentaré ante las autoridades a declarar la verdad caiga quien caiga como siempre lo he hecho", aseguró Lizárraga.