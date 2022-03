Gobierno presenta al Legislativo proyecto para que golpe de Estado sea delito





28/03/2022 - 17:11:36

Opinión.- Este lunes, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, reveló que se presentó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para sumar en el ordenamiento jurídico la figura de "golpe de Estado" y explicó que el mismo no es retroactivo. No se aplicará en casos o procesos similares a los que afronta la expresidenta Jeanine Áñez. “El Ministerio de Justicia ya presentó un proyecto de ley a la ALP del tipo penal de Golpe de Estado, el que podría sustituir el delito de sedición. Sin embargo, antes de generar polémica, si es que se logra aprobar este tipo penal de golpe de Estado, va a regir en lo venidero. No se puede aplicar de forma retroactiva”, sostuvo Siles. “Es para futuro”, recalcó el Viceministro de Justicia, que explicó, además, que se busca evitar “ilegalidades en la asunción al mando". Este domingo, el ministro de Justicia, Iván Lima, propuso incorporar el “golpe de Estado” como delito en el Código Penal en reemplazo de la figura de sedición, que fue eliminado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “La posible existencia de la figura penal de golpe de Estado va a regir para lo venidero, nunca para atrás”, insistió Siles. La misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Bolivia (GIEI) pidió "adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales, y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales”. El Gobierno optó por introducir la figura de golpe de Estado.