Alcalde de La Paz pide juicio de responsabilidades para Añez y dejar el odio





28/03/2022 - 14:11:20

El alcalde Iván Arias exigió este lunes juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Añez y dejar el odio, en la jornada en que la Justicia no instaló un juicio oral por la vía ordinaria y sin tomar en cuenta que fue exmandataria entre noviembre de 2021 y similar mes de 2020. “No hubo golpe de Estado, hubo una sucesión constitucional y ella merece un juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario, pero bueno, seguimos hurgando el odio, seguimos hurgando el pasado, seguimos haciéndonos daño entre bolivianos”, dijo el alcalde de La Paz.



Este lunes estaba previsto el inicio del juicio oral contra Añez, por el denominado caso “golpe de Estado II”, sin embargo, en medio de interrupciones, problemas técnicos y la descompensación de la exjefa de Estado, se determinó la suspensión hasta el 4 de abril, según reporte de medios locales.



El alcalde Arias demandó jueces transparentes para el juicio de responsabilidades a la exmandataria. “Yo creo que deberíamos acabar esta cosa, debería llevársela a un juicio de responsabilidades y que se determine con juzgados transparentes, que sus resoluciones sean confiables, te guste o no te guste”, dijo.



En el caso “golpe de Estado II”, Añez, militares y policías son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La defensa de la exmandataria explicó que el juicio será virtual, pero, anunció, que pedirán que sea presencial.



El alcalde Arias recordó que en noviembre de 2019 hubo sucesión constitucional porque entonces el expresidente, exvicepresidente y los expresidentes de las cámaras baja y alta renunciaron y abandonaron el país.



“Es pues una pena que no se cumpla con la expresidenta, no hubo un golpe, hubo una sucesión constitucional porque todos escaparon y ella evitó que hubiera una conflagración y deberíamos estar agradecidos; lo que haya ocurrido después de su gobierno es otro problema”, dijo el burgomaestre.



Arias dijo que se debería dejar la confrontación entre los bolivianos y cuestionó el accionar de la justicia. “Estamos volviendo a hacerle daño a Jeanine, estamos volviendo a hacerle daño a los bolivianos, porque seguimos alimentando la confrontación y le estamos haciendo daño a la justicia, porque una vez más se muestra manipulada y no independiente”, afirmó.