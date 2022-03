Ucrania prioriza la soberanía en nuevas conversaciones con Rusia





28/03/2022 - 14:08:22

VOA.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que la “soberanía y la integridad territorial” de su país son una prioridad ahora que Ucrania y Rusia se dirigen a una nueva ronda de conversaciones de paz. “Estamos buscando la paz, de verdad, sin demora”, dijo Zelenskyy en un discurso en video el domingo por la noche. “Existe la oportunidad y la necesidad de una reunión cara a cara en Turquía. Esto no es malo. Veamos el resultado”. El domingo temprano, en una llamada con periodistas rusos, Zelenskyy dijo que Ucrania estaba abierta a adoptar un estatus neutral como parte de un acuerdo de paz, si venía con garantías de terceros y se sometía a referéndum. Reuters citó a un asistente de Zelenskyy diciendo que Turquía se encuentra entre los países que podrían ser garantes de Ucrania en cuestiones de seguridad. Turquía está preparada para albergar las más recientes conversaciones. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habló por teléfono el domingo con el presidente ruso, Vladimir Putin, y la oficina de Erdogan dijo que enfatizó la necesidad de un alto el fuego y más ayuda humanitaria en la región. Naciones Unidas dice que la invasión rusa de Ucrania ha empujado a 10 millones de personas a abandonar sus hogares, con más de 3,8 millones huyendo del país. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo el lunes que “no hubo cambios significativos en las disposiciones de las fuerzas rusas en la Ucrania ocupada” el día anterior, y que las fuerzas rusas se vieron obstaculizadas por la falta de impulso y moral. La ciudad sureña de Mariupol es donde Rusia ganó más terreno, dijo el ministerio, y los intensos combates continúan “mientras Rusia intenta capturar el puerto”. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizó el domingo que no es política de la administración Biden buscar el derrocamiento del presidente ruso, Vladimir Putin. Sus comentarios se produjeron un día después de que el presidente Joe Biden dijera durante un discurso en Varsovia que Putin “no puede permanecer en el poder”. “Creo que el presidente, la Casa Blanca, señaló anoche que, simplemente, el presidente Putin no puede estar facultado para hacer la guerra o participar en una agresión contra Ucrania o cualquier otra persona”, dijo Blinken el domingo en Jerusalén. “Como saben, y como nos han escuchado decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar”. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a Reuters: “Eso no le corresponde a Biden decidir. El presidente de Rusia es elegido por los rusos”. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el domingo al canal de televisión France 3: “No usaría este tipo de redacción porque sigo manteniendo conversaciones con el presidente Putin”. La enviada de Estados Unidos a la OTAN, Julianne Smith, dijo al programa "State of the Union" de CNN que los comentarios de Biden fueron una reacción después de pasar el día con cientos de refugiados ucranianos. “En este momento, creo que fue una reacción humana de principios a las historias que había escuchado ese día”, dijo Smith. “Pero no… Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia. Punto final.