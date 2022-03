Caso golpe II: Declaran rebeldes a cuatro generales y suspenden juicio hasta el 4 de abril





28/03/2022 - 11:46:46

Erbol.- El juicio por el caso denominado “golpe de Estado II” se inició este lunes. En el mismo, el Tribunal 1º de Sentencia en los Penal determinó declarar rebeldes a cuatro excomandantes, tres de las Fuerzas Armadas y uno de la Policía, por estar ausentes del proceso, y suspender la prosecución del juzgamiento hasta el 4 de abril. Si bien la audiencia se había instalado, la misma tuvo un receso de minutos porque la expresidenta Jeanine Añez, principal acusada, sufrió una crisis de ansiedad, por la cual tuvo que ser atendida por personal médico. Una vez que se reinstaló la audiencia, se declaró en rebeldía al excomandante militar, general Williams Kaliman Romero; el exinspector general de las FFAA, general Jorge Fernández Toranzo; el también excomandante general Carlos Orellana; y el excomandante de la Policía, general Yuri Calderón. Los cuatro generales no se presentaron en el proceso y se encuentran prófugos. Además de la rebeldía, se dispuso arraigo, publicación de datos, los mandamientos de aprehensión respectivos y la designación de defensa pública. El juez recordó que la declaratoria en rebeldía no impide seguir con el juicio, por lo cual determinó que la audiencia se reinstale el próximo lunes 4 de abril a las nueve de la mañana. El abogado Luis Guillén, defensa de Añez, explicó que se ha suspendido el juicio porque el tribunal no había determinado con anterioridad la declaratoria en rebeldía de los generales, por lo cual no tenían defensa pública en esta audiencia. Además de los mencionados en este caso fueron acusados los excomandantes militares Flavio Arce San Martín, Jorge Mendieta, Jorge Terceros y Gonzalo Jarjury, sin embargo, estos dos últimos se sometieron a juicio abreviado con una sentencia de tres años de cárcel.