Boxeador realiza millonaria oferta para que Will Smith y Chris Rock lleven sus diferencias arriba de un ring





28/03/2022 - 11:13:03

Infobae.- Los Premios Oscars 2022 se vieron afectados por el mayor escándalo en sus 94 años de historia cuando el reconocido actor Will Smith se subió al escenario principal para detener el stand up de Chris Rock y pegarle una cachetada ante los ojos del mundo por hacer una broma sobre el cabello de su esposa minutos antes del momento en el que ganó la estatuilla al mejor actor. Durante su discurso ganador, Smith se mostró emocionado y admitió que “el amor te hace hacer locuras”, pero finalmente no se disculpó con Rock por su accionar. El pedido de perdón fue dirigido a la Academia y sus compañeros nominados. Rock le confirmó la Policía de Los Ángeles (LAPD) que no presentará cargos por la inesperada agresión. El colapso de Will continuó durante unos breves segundos cuando regresó a su asiento mientras gritaba repetidamente: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. Luego, la multitud cayó en un silencio atónito cuando quedó claro que el ataque fue genuino y fuera de lo actoral. Chris Rock le respondió diciendo: “Voy a hacerlo, ¿de acuerdo?”. Y cerró la histórica escena: “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”. La transmisión en vivo del programa se retrasó unos segundos para los Estados Unidos y la producción aprovechó esos valiosos segundos para silenciar las malas palabras de Smith. Desde la comodidad de su hogar el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, quien está invicto en cinco peleas profesionales, reaccionó rápidamente a la controversia con un meme que un fanático realizó para él. “No puede ser. Esto es una locura, jaja”, redactó. Pocos minutos más tarde, volvió a la carga con una oferta para que los protagonistas de la noche en los Oscars se enfrenten de manera oficial encima de un ring: “Tengo 15 millones de dólares para Will Smith y otros 15 millones para Chris Rock listos para comenzar. Hagámoslo en agosto en mi cartelera”. Aunque al principio parecía una broma, Paul volvió a la carga con una consulta pública para sus cuatro millones de seguidores. “Alguien que me llame por teléfono con el representante de boxeo de Will Smith lo antes posible”, consultó a su audiencia. Vale recodar que Jake peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando noqueó al ex campeón Tyron Woodley por nocaut en el sexto asalto. El influencer tiene como objetivo una sexta pelea profesional en cinco meses, aunque no se sabe contra quién será. Además, Paul no fue la única persona en los deportes que dio su reacción. El presidente de UFC, Dana White, escribió: “¡Al fin hay un show de los Oscars que vale la pena ver! Chris Rock tiene aguante en esa barbilla”.