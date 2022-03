Ucrania frena la evacuación de civiles por temor a las provocaciones rusas





28/03/2022 - 07:47:02

DW.- Ucrania alega temer "posibles provocaciones por parte de los ocupantes en las rutas de los corredores humanitarios." Mientras, la Fiscalía General ucraniana cifró en 143 el número de niños muertos desde el 24 de febrero. Peluches con nombre de menores muertos en la guerra en Ucrania, expuestos en una protesta contra la invasión rusa, en Colonia, Alemania. Peluches con nombre de menores muertos en la guerra en Ucrania, expuestos en una protesta contra la invasión rusa, en Colonia, Alemania. "Nuestra inteligencia reportó posibles provocaciones por parte de los ocupantes en las rutas de los corredores humanitarios. Por lo tanto, por razones de seguridad pública, hoy no abrimos corredores humanitarios", precisó la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk, en una "advertencia" publicada este lunes (28.03.2022) en la red Telegram. Mientras tanto, la Fiscalía General de Ucrania, cifró en 143 el número de niños muertos en el país como consecuencia de la invasión de las tropas rusas, desde que esta se inició el pasado 24 de febrero. En los ataques y bombardeos de las tropas rusas también han resultado heridos otros 216 menores, según las fuentes citadas por la agencia local Interfax-Ukraine. "Los niños sufrieron más en la región de Kiev, donde han muerto un total de 67, (sólo en la capital hubo 16 fallecimientos) y en Járkov, donde perecieron 49", asegura la Fiscalía. Debido a los bombardeos y ataques terrestres un total de 733 instituciones educativas han resultado dañadas. 74 de ellos están completamente destruidas, señala también la institución. La peor situación se encuentra en las regiones de Donetsk, Járkov, Mykolaiv, Sumy, Kiev, Jersón y Cherníguiv.

Infografik Welche Teile der Ukraine werden von russischen Truppen kontrolliert ES "Estos datos no son definitivos, ya que no es posible inspeccionar los lugares de bombardeo en las áreas de hostilidades activas y en los territorios temporalmente ocupados”, agregó la Fiscalía.