Escándalo sin precedentes en los Oscar: Will Smith le dio un golpe a Chris Rock por burlarse de la alopecia de su esposa





28/03/2022 - 07:43:21

Infobae.- El actor Chris Rock estuvo como presentador invitado en los premios Óscar 2022 que se llevaron a cabo este domingo 27 de marzo, pero lo que nunca imaginó fue que recibiría una bofetada del Will Smith en medio de su anuncio del premio al “Mejor documental”. Todo ocurrió al realizar una breve rutina de comedia previa. Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamérica, “La Teniente O’Neil” en España). Cuando las cámaras enfocaron el rostro de Smith y su esposa, ellos aún reían. Sin embargo, Rock decidió hacer una broma sobre Jada en ese momento que desató la ira del ganador del Oscar. “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, afirmó el estadounidense. En ese momento, Smith irrumpió en el escenario y golpeó al comediante ante la sorpresa de todos los asistentes y del público. Tras la agresión, Rock sólo pudo decir: “Oh, uh”. Smith regresó a su asiento junto a Jada. Desde allí gritó algunas obscenidades y amenazó a gritos al conductor: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”. Tenía el rostro serio, casi desencajado. Rock sólo respondió: “Oh, guau”. Para los espectadores en casa, los censores silenciaron la parte verbal del intercambio entre Rock y Smith, pero luego surgieron imágenes que permitieron oir la diculpa del comediante. Cabe resaltar que Pinkett Smith ha sido abierta sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello. El teatro se quedó en silencio y Rock dijo: “Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”. Sean “Diddy” Combs subió al escenario más tarde y les dijo a Smith y Rock que arreglarían las cosas “como una familia” más tarde. Según Scott Feinberg de The Hollywood Reporter, presente en el teatro, Smith, lloroso, debió ser “apartado y consolado” por Denzel Washington y Tyler Perry durante una pausa comercial. “Will y Chris, vamos a resolver esto como una familia. En este momento, seguimos adelante con amor”, dijo el cantante y actor Sean “Diddy” Combs, al presentar la siguiente sección de la gala. Otros videos propalados en redes sociales de los asistentes a la gala, se puede ver a Denzel Washington y Tyler Perry acercarse a Will y su esposa, luego apartaron al actor para calmarlo. El nominado al Oscar parece secarse lágrimas mientras regresa a su asiento con Jada y su representante.



Tras la victoria de Smith Anthony Hopkins, ganador del Oscar en 2021, apareció en el escenario e hizo referencia al “elefante de la habitación”. “Will Smith ya lo dijo todo. Tengamos paz, amor y tranquilidad”, indicó. NO ES LA PRIMERA VEZ Chris Rock y Will Smith también se han visto envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith en otra ocasión. En 2016, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra. “Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo el cómico, en referencia a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica. GANA EL OSCAR Y PIDE PERDÓN Tras este incidente que fue catalogado como un escándalo y bochornoso espectáculo del también conocido ‘Príncipe del Rap’ en las redes sociales, Will Smith ganó la terna a Mejor Actor en los Oscar 2022. Al recibir el premio el actor aprovechó de manera indirecta para pedir una disculpa por su actitud más no a quién le ayudó a protagonizar el ya viral momento.