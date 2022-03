Caso microempresa: Manfred no teme a investigaciones; dice que no hay nada que ocultar





28/03/2022 - 07:29:46

Opinión.- Dentro el proceso iniciado contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por la contratación supuestamente irregular de una empresa de seguridad, la autoridad ya fue citada por la Fiscalía Anticorrupción, y también hubo allanamiento de oficinas municipales. Este domingo Reyes Villa expuso seguridad ante las investigaciones y enfatizó que “no hay nada que esconder”. El Alcalde fue denunciado por la Jefatura Departamental de Control de Empresas Privadas de Vigilancia de la Policía por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado ante la contratación supuestamente irregular de empresas de seguridad. Fue citado para declarar el 22 de marzo ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros, Tributarios y Delitos Estatales. Ahí, se abstuvo de declarar ante la fiscal. Explicó que no tenía nada que decir. El tema está referido a la empresa que proporciona trabajadores para que prestan servicios en Movilidad Urbana y otras áreas, como la Intendencia o Seguridad Ciudadana. Aclaró que la compañía, cuya responsable es S.V.C., fue “beneficiada” desde 2016, cuando había otras autoridades municipales, y expuso contratos desde ese año hasta 2021, cuando él ingresó como Alcalde y continuó con esa empresa porque ya se había hecho su contratación. En diciembre de 2021, la Alcaldía fue informada por la Policía sobre requisitos explícitos para esas contrataciones, en las que debían incluirse licencia de funcionamiento y Número de Identificación Tributaria. El Alcalde aseguró que en cuanto conocieron estos aspectos determinaron ya no contratar a esa empresa y que el único documento firmado fue el de una adenda. Luego, como parte del proceso de investigación, el viernes 25 de marzo, personal del Ministerio Público, junto con la Policía, comenzó con el proceso de allanamiento de cinco oficinas de la Alcaldía. Durante el operativo, que se concentró en el área de Contrataciones, no supuso el precintado del lugar. En el sitio estuvo presente el Secretario Administrativo y Financiero, quien argumentó que las observaciones por supuestas incongruencias corresponden a gestiones municipales pasadas. En el allanamiento, les solicitaron documentación de 2021, referente a contratos. Este domingo, el alcalde Reyes Villa, explicó que existe acceso a la información y que “no tiene nada que ocultar”. Insistió en que el contrato con la empresa fue heredado y que, además, esa empresa fue contratada durante años, desde la anterior gestión. “No hay absolutamente nada. Yo creo que es más el show que ora cosa. Todo es transparente”. Explicó que el certificado del que carecía la empresa pudo no haber sido necesario considerando que no se trata de un contrato para seguridad física; son embargo, se somete a la investigación.

“En el DBC (Documento Base de Contratación), en el próximo, tendrán que poner que tenga la certificación”, agregó respectos a próximos contratos, aseguró que no existen irregularidades y que se puede hacer la investigación que se necesite.