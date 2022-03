El MAS plantea declarar defensores de la democracia a movilizados a favor de Evo en 2019





28/03/2022 - 07:17:19

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó un proyecto de ley para declarar “defensores de la democracia” a los sectores que se movilizaron en favor de Evo Morales, luego de su renuncia en 2019. La oposición dice que se busca consolidar la retórica del golpe. El plan normativo 193 “que declara a la Ciudad de El Alto, Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo y El Pedregal Defensores de la Democracia del años 2019”, fue presentado a la Cámara de Diputados el 7 de marzo. Los proyectistas son los legisladores oficialistas María Alanoca y Zacarías Laura. “Se declara a la ciudad de El Alto, Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo y El Pedregal defensores de la democracia del año 2019, que pretendió ser arrebatada por grupos de extrema derecha. Que el pueblo boliviano recuerde y reconozca la lucha incansable del valiente y rebelde pueblo alteño”, detalla el único artículo del precepto. La fundamentación del proyecto de ley hace énfasis en los hechos de Sacaba y Senkata, el 15 y 19 de noviembre del 2019, durante el gobierno transitorio. El documento recuerda que a consecuencia de los enfrentamientos con policías y militares en El Alto fallecieron 11 personas y en Cochabamba, seis. Videos publicados en redes sociales y medios de comunicación, en ese entonces, muestran que estos sectores protestaban al grito de “guerra civil” y pedían que el “hermano Evo vuelva a terminar su mandato”. El diputado Juanito Angulo, del MAS, manifestó que esta ley es un justo reconocimiento al pueblo que luchó en contra del “gobierno de facto”. Por lo cual no debería haber polémica por la presentación de este plan normativo en el Legislativo. “Hay que considerar a aquellos hermanos y hermanas que han ofrendado sus vidas por la defensa y la restitución de la democracia. Tenemos heridos y huérfanos a consecuencia de la dictadura de Jeanine Añez. Si no se hubieran movilizado en Senkata, Sacaba y El Pedregal no se hubiera recuperado la democracia”, sostuvo. Angulo señaló que cuando este proyecto ingrese al pleno de Diputados debe ser aprobado por la mayoría del oficialismo. Además instó a la oposición a apoyar esta declaratoria, porque los sectores movilizados ofrendaron sus vidas. Por su parte, la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, señaló que este proyecto de norma entra en la estrategia del MAS de repetir la retórica del “golpe de Estado” y polarizar a la población. Dijo que el oficialismo no debería reconocer la agresividad de los sectores que se movilizaron en 2019. “Este proyecto de ley entra con el tenor de estimular la agresividad y la persecución contra los opositores. Se buscar consolidar la posición de defender al MAS. Ésta es una política totalmente equivocada y cansadora, esta política del MAS está generando un efecto negativo en la población”, enfatizó la legisladora. Reforzar la retórica El politólogo Hugo San Martín explicó que este proyecto de ley tiene como objetivo reforzar la retórica oficialista del “golpe de Estado”. “Es parte de la narrativa del supuesto golpe de Estado, de una narrativa oxidada, repetida y cansadora que ancla a Bolivia al pasado, ese pasado del que no podemos salir. Ellos impulsan estas acciones para reforzar su campaña internacional, porque la mayoría de la población sabe que en 2019 hubo un fraude electoral”, complementó. Conflictos en 2019 Renuncia • Evo Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019, luego de que la OEA halló indicios de manipulación dolosa en las elecciones de ese año.

Protestas • Tras la renuncia de Evo Morales, sectores del MAS se movilizaron y convulsionaron La Paz.

Transición • Jeanine Añez asumió la Presidencia el 12 de noviembre de 2019, mientras los sectores afines al MAS realizaban bloqueos.

Enfrentamiento • El 15 y 19 de noviembre, grupos afines al MAS se enfrentaron a policías y militares en Sacaba y Senkata. Fruto de la confrontación 17 personas murieron por disparos de armas de fuego.