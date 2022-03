Con seis argumentos intentarán anular juicio contra Jeanine Añez





28/03/2022 - 07:02:02

Página Siete.- La defensa de la expresidenta transitoria Jeanine Añez planteará seis incidentes para dejar sin efecto el juicio oral por la vía ordinaria en contra de su representada. Se tiene previsto que el tribunal designado al caso golpe II inicie labores hoy, aproximadamente las 9:00. Este litigio será llevado por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que comparecerán, durante las audiencias, al menos 150 testigos de la parte acusadora y de la demandante. El abogado Jorge Valda detalló que el primer argumento es que el juicio, por su magnitud, debería ser presencial y no virtual. El segundo señala que tanto la Procuraduría como el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (accionadores del proceso) no tienen legitimidad porque no acreditaron ser los afectados. Tercero, “debido que el Gobierno tiene injerencia permanente en el Órgano Judicial, no existen jueces imparciales para un juicio justo”. Cuarto, los jueces del caso Marco Antonio Vargas y Lizeth Avilés Condori fueron nombrados el 17 de enero, un día antes de que se emita el auto de apertura; en tal sentido la normativa señala que “ninguna persona” puede ser juzgada por comisiones especiales o autoridades jurídicas nombradas con anterioridad a la causa. Quinto, la resolución 0440/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que el Artículo 2 de la Ley de Juzgamiento a Altas Autoridades está vigente. Por este motivo, la exmandataria debe ser juzgada por juicio de responsabilidades. Sexto, la resolución del TCP 04/2022 también elimina el delito de sedición del ordenamiento jurídico boliviano. En ese sentido el caso golpe I, que dio paso al caso golpe II, en el cual está el tipo penal señalado, ya no tendría efecto. “Éstos serán los argumentos planteados para pedir la nulidad de este proceso, la nulidad de la apertura de este juicio y que se remitan antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia, que es la única instancia que puede juzgar a una expresidenta. Debemos hacer notar, también, que no existen al momento jueces imparciales”, enfatizó Valda. “Juicio encaminado” El jurista Luis Guillén aseveró que este proceso está direccionado por el Gobierno central. Explicó que la clara muestra de eso es que Jeanine Añez será la primera expresidenta de la historia nacional en ser juzgada por la vía ordinaria. “Este juicio encaminado es la clara muestra de que la justicia ordinaria se ve plenamente sometida al Poder Ejecutivo. Este juicio histórico muestra a todos los bolivianos la gravedad del sometimiento de la justicia. Se juzgará por la vía ordinaria a la segunda presidenta mujer de la historia del país”, aseveró. Guillén recordó que Jeanine Añez asumió la Presidencia conforme a los reglamentos tanto de la Cámara Alta como de Diputados y la Constitución. “Chicanas” El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que la defensa de Jeanine Añez recurrirá a “chicanas” jurídicas para tratar de impedir el juicio oral por caso golpe II. Aclaró que en este proceso quedó evidenciado que la acusada, en 2019, en su calidad de entonces senadora, incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes. “Estoy seguro que mañana (hoy) vamos a volver a tener excepciones, incidentes y obstáculos legales, que impidan algo que es fundamental, discutir el fondo de los hechos que se están juzgando; establecer si acá ha habido una sucesión constitucional o un golpe de Estado”, manifestó la autoridad. Indicó que los argumentos que serán presentados por la defensa de Añez sólo buscan retrasar el juicio “y el debido proceso” para que no se conozca la verdad de lo ocurrido en 2019.