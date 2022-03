Villca: Evo no quiere sombras y por eso no hay renovación de líderes en el MAS





27/03/2022 - 22:02:38

Los Tiempos.- El exsenador paceño y fundador del MAS-IPSP, Lino Villca, afirmó este domingo que, a 27 años de la fundación del Instrumento Político, está claro que Evo Morales actúa como caudillo, no quiere tener sombra en sus filas sino "pongos" a su lado y por eso muchos fundadores como Filemón Escóbar, Román Loayza y otros notables dirigentes que llegaron al poder el año 2005, fueron relegados por un entorno político. Dijo que el proyecto político fue fundado desde la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y los cocaleros de los Yungas y luego recién Evo Morales se unió junto a los cocaleros del Chapare y se quedó como único dueño del partido. Según Villca, el MAS creció bastante y ahora se enfrenta a una profunda división interna por la disputa de poder y la aparición de otros líderes. "Evo Morales no quiere sombras, Lino Villca, Román Loayza, Alejo Veliz y ahora Eva Copa eran su sombra y con el pretexto de la derecha o de resentidos fueron alejados de sus filas", manifestó. Afirma que Evo coarta a sus líderes y si lo desobedecen se van a la congeladora política, pero sí obedece a la clase blancoide. Ahí está el ejemplo de García Linera, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, comentado. "Lamentablemente el proyecto político terminó en manos de los impostores, aquí estamos los que hemos construido el instrumento político y, según ellos, somos traidores", declaró Villca, ahora dedicado al cultivo de coca en los Yungas de La Paz. Indicó que en el actual conflicto que enfrenta el MAS Evo Morales "es el opositor de su mismo gobierno" apoyó en la nueva burguesía del Chapare que solo utiliza a los indígenas para llenar concentraciones políticas. Señala que Evo Morales cada vez se aleja de la silla presidencial porque también está claro que el MAS ya agotó su programa de gobierno y se enfrenta a nuevos liderazgos que lo cuestionan por su intención de perpetuarse en la dirección nacional. "No hay duda de que está desesperado de volver a Palacio de Gobierno y como no hay oposición en Bolivia, Evo Morales hace de opositor e impone una interpelación al ministro de Gobierno buscando cambiar a un colaborador de Luis Arce", declaró. Anunció que los exfundadores del MAS realizan consultas internas para reeditar el Instrumento Político y que responden a las organizaciones sindicales y movimientos sociales, de acuerdo a sus objetivos originales como es de instalar un gobierno para el pueblo y no solamente para sectores privilegiados. Para este martes, el MAS alista un festejo por sus 27 años de fundación en la ciudad de Oruro con participación de sus organizaciones sociales afines. El ampliado nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", ratificó y respaldó el liderazgo de Evo Morales Ayma, como presidente del Instrumento Político del MAS-IPSP. El sábado el vocero presidencial, Jorge Richter dijo que la derecha busca generar rupturas internas para afectar al bloque social y popular, posicionando temas como el censo y la generación de percepciones de división en el Movimiento Al Socialismo (MAS). En una entrevista con radio Kawsachun Coca, manifestó que la derecha apunta a encaminar "el fracaso del movimiento social, campesino, obrero" para desestabilizar al gobierno y disminuir las posibilidades electorales en las elecciones generales de 2025.