Evo dice que fue ratificado por las Bartolinas y que en el MAS hay traidores, no división





27/03/2022 - 21:52:37

Página Siete.- En medio de pronunciamientos internos que reclaman renovación en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe de este partido, Evo Morales, aseguró este domingo que fue ratificado “por unanimidad” por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y celebró su “lealtad” e “inspiración revolucionaria”. Asimismo, aseguró que no existe división en su partido, sino pronunciamientos de traidores que intentan dar esa sensación en complicidad con algunos medios de comunicación que son críticos a su liderazgo. Hizo ambas afirmaciones durante su programa de domingo en la radio cocalera Kausachun Coca. “He visto mensajes de unidad, no he visto ningún fraccionamiento, ninguna intención de dividir o cómo pensar que los hermanos están dividiendo”, afirmó, al informar sobre su agenda que en los últimos días le llevó a participar en reuniones en Beni, Oruro y Cochabamba. Justamente en Oruro, en la localidad de Toledo, participó en un ampliado de las Bartolinas, donde dijo que recibió una muestra unánime de respaldo para continuar a la cabeza de su proyecto político. “La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de #Bolivia “Bartolina Sisa” ratificó por unanimidad a Evo como líder indiscutible del MAS-IPSP. Agradecidos con Bartolinas; ellas son factor de unidad, símbolo de lealtad y fuente de inspiración revolucionaria”, escribió luego en su cuenta en Twitter. Respecto a la situación interna de su partido, aseguró que no existe división, sino traidores que juegan a favor de la derecha y que buscan hacer ver un proceso de descomposición interna que no existe. “La prensa de la derecha intenta hacer aparecer como dividido, nuevamente quiero reafirmar, traidores nunca faltaron…Una cosa es división y otra cosa es traición”, sentenció. En las últimas semanas sumaron las voces internas que piden renovación en el MAS, lo que costó la expulsión a un diputado a una dirigente del sector intercultural, quienes luego aparecieron en actos junto al presidente Luis Arce y el vicepresidente Davis Choquehuanca. Los síntomas de división en el partido de Gobierno se evidenciaron desde diciembre de la gestión pasada, cuando algunos sectores allegados a Morales cuestionaron a ministros de Estado y pidieron su cambio, lo que finalmente no fue atendido.