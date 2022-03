Megaoperativo antidrogas en aeródromo Mundaka: Hallan armas y municiones, y precintan hangares y avionetas





27/03/2022 - 15:31:09

El Deber.- Hangares intervenidos, avionetas precintadas, armas de fuego, municiones y teléfonos satelitales decomisados, y al menos 30 aprehendidos, ese es el resultado de un megaoperativo realizado por efectivos de la Policía Anticorrupción y autoridades de la Fiscalía en el aeródromo Mundaka, ubicado de la zona metropolitana cruceña, en el municipio de Cotoca. Las acciones se llevaron a cabo durante la madrugada de este domingo, 27 de marzo, donde extraoficialmente se informó de que hubo un cruce de fuego con los detenidos, tras el ingreso sorpresa de las fuerzas del orden, según el reporte preliminar. En el operativo también participaron el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y fue desde esta cartera estatal que difundieron fotografías y videos de la intervención. No obstante, no estuvieron presentes ninguna de las cabezas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), aunque los efectivos de esta unidad llegaron después. Desde el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción se dio a conocer que hay al menos cuatro hangares intervenidos y varias avionetas precintadas. Extraoficialmente se sabe que estas aeronaves no tenían todos los asientos, lo que hace presumir que eran utilizadas para fines no lícitos. En total son 67 aeronaves requisadas, de las cuales hay varias que tenían los asientos de los pasajeros retirados (solo tenían sillas para el piloto y el copiloto). Se prevé que en las próximas horas el propio ministro Del Castillo dé más detalles en una conferencia de prensa y presente a los detenidos en estas acciones. De momento, el operativo continúa, ya que las autoridades y los efectivos están realizando un examen exhaustivo hangar por hangar. Hay al menos una veintena de detenidos, según el reporte preliminar de la Policía Anticorrupción. El ministro de Gobierno y los fiscales llegaron hasta el lugar este domingo