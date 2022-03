MAS se acerca a sus 27 años con una división ya visible entre sus 3 líderes





27/03/2022 - 09:34:35

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) festejará su 27 aniversario entre una evidente pugna entre la facción de los “evistas” y quienes respaldan al presidente Luis Arce y los que apoyan al vicepresidente David Choquehuanca. Según analistas, es la primera vez que la fragmentación en el partido azul se hace visble entre sus líderes. El 29 de marzo, el MAS celebrará su 27 aniversario con un acto especial en la ciudad de Oruro. Se prevé que el evento se inicie a las 14:00 y cuente con la presencia del líder del partido, Evo Morales, y las autoridades del oficialismo. La división en el partido de Gobierno se evidenció desde diciembre de la gestión pasada. Algunos sectores cuestionaban a ministros de Estado y pedían cambios. Desde Cochabamba, el movimiento cocalero impulsaba las designaciones de algunos exministros como Carlos Romero y Juan Ramón Quintana. Pese a la insistencia de Morales no hubo cambio de Gabinete. A partir de ahí, desde la misma organización empezaron a hablar de tres bloques: los militantes que respaldan a Evo Morales, quienes apoyan a David Choquehuanca y los que secundan a Luis Arce. La semana pasada, el presidente Arce participó en una reunión con Rolando Cuéllar, expulsado del partido por la dirigencia evista. Luego se encontró con el bloque oriente, que respalda a Cuéllar y con la dirigente Angélica Ponce, también expulsada. En la cita estuvo el vicepresidente Choquehuanca. El analista político Paúl Coca manifestó que desde que la sigla azul está en gestión es la primera vez que hay una división evidente y que festejará un aniversario con pugnas internas. Agregó que esto se debe a que no hay una renovación y a que tampoco existe la intención de solucionar este impasse. “El problema actual es que el grupo que encabeza Evo Morales se está enfrentando a su propio partido. Lo que se ve es una división por el poder, esto ocasiona los problemas internos. Ahora no sé si dentro del MAS tengan la capacidad de crear una organización paralela, pero hay acciones que muestran que un paralelismo se perfila a futuro”, enfatizó el analista. El politólogo Carlos Cordero explicó que el problema al interior de la sigla surge “a raíz de que hay una vieja guardia que no quiere dar un paso al costado”. A esto se suma que hay sectores que ya no respaldan al “evismo” y prefieren impulsar los liderazgos de Arce o Choquehuanca. “Hay una pugna en el MAS por la candidatura en las próximas elecciones. Se mostrará esa división en el aniversario. Tratarán de ponerle maquillaje, pero detrás de las sonrisas estarán las diferencias. Hay un liderazgo que se niega a dar un paso al costado y otros que piden renovación”, sostuvo. Los impasses continúan El diputado Rolando Cuéllar, del MAS, recientemente expulsado, señaló que existe “una vieja rosca” del partido. “La renovación en el MAS se dará sí o sí, y eso es lo que no quieren entender algunos políticos del partido que ya gobernaron y que ahora dividen y hacen daño al instrumento político”, dijo. Por su parte, el legislador oficialista Héctor Arce expresó que hay un pequeño grupo al interior de la sigla azul que se vio afectado en sus intereses personales. “Estos compañeros son como mercenarios políticos, que hoy intentan deslegitimar el liderzgo del hermano Evo y de la dirigencia nacional. Estas personas, que fueron miembros del partido, hacen un trabajo efectivo para la derecha, para la oposición, porque quieren dividir al partido y eso traerá sus consecuencias”, complementó el legislador. Renovación y “malagradecidos”



El diputado Rolando Cuéllar, del MAS, quien en pasados días fue expulsado de la sigla, adelantó que el bloque oriente realizará una marcha para celebrar el aniversario del partido. A su vez pedirá que exista un congreso nacional para renovar la directiva. “Vamos a realizar una marcha en Santa Cruz con banderas y pancartas; participarán la dirigencia departamental y las organizaciones sociales del bloque oriente. Vamos a festejar el aniversario del partido, pero vamos a solicitar renovación”, aseveró. Cuéllar acusó a los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, y al exvicepresidente Álvaro García Linera de usar la actual directiva, encabezada por Evo Morales, para dividir a la sigla con afanes electorales. El diputado Héctor Arce, del MAS, calificó de “malagradecidos” a los que cuestionan el liderazgo del dirigente cocalero. “Estas personas que intentan deslegitimar el liderazgo de Evo Morales son aventureros fracasados. Es triste ver este tipo de actitudes que muestran la poca formación política e ideológica que tienen algunos miembros del partido”, aseveró el legislador. Sostuvo que los miembros del MAS, que actualmente se adelantan a lanzar o promover candidaturas anticipadas, cometen un error. Explicó que en2024 habrá elecciones internas y -ahí- serán las bases y organizaciones sociales las que definirán el binomio presidencial del partido de Gobierno.