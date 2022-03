Dixit representaba a dos empresas y se calcula que sacó cinco toneladas de oro





27/03/2022 - 09:26:15

Página Siete.- Amit Dixit, el ciudadano indio que es acusado de sacar del país de forma ilegal 331 kilos de oro, no era desconocido en el negocio de la comercialización. Su fuga develó la falta de control, la debilidad institucional que existe para evitar que salgan del país toneladas de este metal de forma irregular. Esta persona era representante legal de la empresa GoldShine SRL a la que el 22 de diciembre de 2020 se le retuvo la exportación de ese volumen de oro por documentación fraguada. La senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, sostuvo que Dixit en sus redes sociales se promocionaba como un empresario exitoso, relacionado con empresas a nivel internacional. “No era desconocido, era una persona con muchas conexiones, tenía dinero y lo que se conoce es que hizo varias operaciones con el oro”, precisó. Lamentó que en la labor de fiscalización de este caso se tuvieran muchas dificultades para acceder a información, pero se puede deducir, dijo, que el indio realizó varias operaciones de exportación y no sólo la del 22 de diciembre de 2020. Recordó que Dixit no sólo era representante de Goldshine, sino de Katari Gold y es probable que la mayor parte del oro haya salido de forma ilegal y muy poco de manera legal. Esteban Pati, exsecretario departamental de Minería, de la Gobernación de La Paz, señaló que en los meses de julio y septiembre de 2020, Goldshine SRL reportó más exportaciones que las registradas en el Senarecom y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y por eso en su momento se pidió al exfiscal Ángel Héctor Saavedra (hoy detenido) que amplíe la investigación a esas operaciones. Por ejemplo, dijo que en septiembre se reportó una venta al exterior por valor de 111,6 millones de bolivianos, pero no se registró la operación en el Senarecom, ni en el SIN para el pago de regalías. En junio de 2020 sí se tiene registro de una exportación por 140,2 millones de bolivianos y en julio de 80,8 millones de bolivianos. El 29 de diciembre existe constancia de que sacó 278 kilos de oro. “Mi hipótesis es que esto es parte de los 331 kilos que se habían retenido en principio y que luego se le entregó a Dixit en custodia. Hay una diferencia entre 331 y 278 kilos; mi hipótesis es que eso sirvió para el pago de algunas autoridades judiciales y otros”, manifestó. También se debe considerar la exportación de 2.217 kilos de oro realizada por Katari Gold, casi 3 toneladas por un valor de 1.017 millones de bolivianos y que no pagó regalías, complementó. Este caso fue denunciado en marzo de 2021 a la Fiscalía. “Si sumas la exportación de Goldshine y de Katari Gold mínimamente en 2020 han salido 5 toneladas de oro, se retuvieron sólo 331 kilos que luego fueron devueltos a Dixit”, dijo. Dionisio Garzón exministro de Minería, propone que se suspenda por un tiempo determinado la exportación de oro. Explicó que hay un problema estructural que nace con el régimen especial para cooperativas y la minería marginal que paga regalías bajas. “Lo que hay que hacer es cerrar la exportación de oro por un tiempo determinados, mientras se haga un plan para controlar la producción y comercialización, porque Senarecom no tiene presencia en los lugares donde se explota. Entre tanto el Estado puede comprar el oro”, puntualizó. El investigador Alfredo Zaconeta, del Centro de Estudios Laborales y para el Agro (Cedla), sostuvo que un problema es la facilidad que existe en la comercialización de oro. La cadena comienza con la producción obtenida por las cooperativas, que luego es vendida a algún rescatista que la acomoda a una comercializadora. Es por eso que es difícil conocer a quiénes Dixit les compraba el oro, y lo más probable es que rescataba de diferentes lugares, lo acopiaba y sacaba semanal o mensualmente. “Pero no hay ese control, la debilidad institucional y la poca presencia del Estado provoca que los comercializadores puedan evadir el pago de regalías. Tiene que existir una ley del oro para mejorar los controles”, sugirió. La Ley 535 establece que el 85% de regalías se queda en Gobernación y 15% en municipio, pero esas instancias, según el investigador del Cedla, no cuentan con una secretaría de minería o una unidad de regalías. Entonces lo que hacen es avalar la buena fe del operador minero que declara que sacó tanto oro y le corresponde sólo pagar un monto x por regalías. Se exportaron $us 2.557 millones y regalías fueron mínimas



El año pasado Bolivia exportó oro por un valor de 2.557 millones de dólares. Pero las regalías que dejó la extracción de este metal apenas llegaron a 44,5 millones de dólares (datos a septiembre 2021). Cifras oficiales elaboradas por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) revelan que India es el principal destino del oro con 1.845 millones de dólares en ventas, luego viene Emiratos Árabes Unidos 398,9 millones de dólares y Turquía 136,9 millones de dólares (observar gráfica). Un informe del Ministerio de Minería revela que a septiembre las regalías pagadas por el oro sumaron 44,5 millones de dólares. No hay reporte de toda la gestión 2021. De este monto, la minería estatal canceló 13.155 dólares, la privada 3,7 millones de dólares y las cooperativas 40,8 millones de dólares. La senadora Cecilia Requena señaló que se necesita una mejor fiscalización y un sistema de registro y control de comercialización con tecnología y que esté conectado a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Se requiere transparencia en la información para conocer quiénes están exportando y sobre todo controlar la minería ilegal en toda la cadena con tecnología e imagen satelital. Además de frenar el uso de mercurío que daña el medioambiente.