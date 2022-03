Impiden a Carvajal visitar a Pumari en Cantumarca





27/03/2022 - 09:22:18

Los Tiempos.- Autoridades penitenciarias de Potosí impidieron que la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, visite al exdirigente cívico Marco Pumari en el penal de Cantumarca, donde se encuentra detenido por la quema del Tribunal Electoral de esa región en los conflictos poselectorales de 2019. “Estaba ahí adentro tres horas. Hablaba con los policías, ellos me decían: ‘Sí, está. Va a salir, un momento’. (Ellos) volvían y desaparecían. Enseguida me di cuenta de que lo que querían era cansarme”, relató Carvajal en un video. Pumari fue detenido en diciembre de 2021 en un polémico operativo policial. El exlíder cívico, uno de los principales promotores de las protestas por el supuesto fraude electoral de 2019, fue llevado a tres poblados distintos y terminó en el penal de Uncía con detención preventiva, pero un fallo judicial ordenó su traslado a la capital potosina. Pumari se declaró perseguido político. Carvajal contó que llegó a Cantumarca aproximadamente a las 15:00 del viernes. Tenía como objetivo visitar a Pumari, pero dijo que se dio cuenta de que no le dejarían ver al cívico y como único consuelo le dieron una silla para esperar. “Ahí me di cuenta (de que esto) es una prueba más para mi trabajo, para manifestar nacional e internacionalmente que en Bolivia hay presos políticos, como el señor Pumari y otros bastantes”. La representante contó que a la Asamblea llegan hasta 70 u 80 denuncias de este tipo cada día. Carvajal pidió que se libere a todos los presos políticos, entre ellos Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.